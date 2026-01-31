Mateta transferinde geri sayıma geçen Milan'ın aşması gereken iki engel bulunuyor

İtalya basınına göre Milan, Crystal Palace forması giyen forvet Jean-Philippe Mateta için prensipte anlaşmaya çok yakın. Ancak Fransız golcünün San Siro’ya gelmesi öncesinde Rossoneri’nin çözmesi gereken iki kritik mesele bulunuyor.

Cuma günü çıkan haberlere göre Milan, Ocak ayında Massimiliano Allegri’nin takımına katılmaya sıcak bakan Mateta ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Cumartesi sabahı La Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre 27 yaşındaki oyuncu, 2030’a kadar geçerli olacak ve sezon başına yaklaşık 3,5 milyon euro kazanacağı bir sözleşmeye imza atmaya hazır.

Ancak son güncellemelere göre Milan, Crystal Palace ile Ocak ayında anlaşmanın mümkün olup olmayacağını hâlâ bekliyor.

Milan’ın Mateta’yı alabilmesi için gerekenler

Transfer dönemi kapanmadan anlaşma sağlanırsa Milan, bonuslar dahil toplam 35 milyon euro ödemeyi kabul etmiş durumda. Eğer transfer yaz aylarına kalırsa, bu rakam bonuslarla birlikte 30 milyon euroya düşecek.

Ocak ayında transferin gerçekleşebilmesi için Crystal Palace’ın öncelikle Mateta’nın yerini dolduracak bir alternatif bulması gerekiyor. Teknik direktör Oliver Glasner’in, Aston Villa’dan Evann Guessand’ı kiralamakla yetinmeyeceği belirtiliyor.

İkinci ve en önemli engel ise Milan cephesinde. Rossoneri’nin, Mateta transferini finanse edebilmek için Christopher Nkunku’nun satışını resmileştirmesi gerekiyor. Milan, Nkunku’yu doğrudan satmayı tercih ediyor. Ancak La Gazzetta dello Sport’a göre, şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama teklifi de kulübün ilgisini çekebilir.

Özetle, Milan ile Mateta arasındaki anlaşma hazır olsa da Crystal Palace’ın kadro planlaması ve Milan’ın Nkunku dosyasını sonuçlandırması, bu transferin Ocak ayında bitip bitmeyeceğini belirleyecek.