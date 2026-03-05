Materazzi'den yıllar sonra gelen Zidane itirafı

İtalya’nın eski savunma oyuncusu Marco Materazzi, futbol tarihinin en unutulmaz anlarından biri olan 2006 FIFA World Cup Final sırasında yaşanan olayın perde arkasını anlattı.

Berlin’de oynanan finalde Italy national football team ile France national football team karşı karşıya gelirken, Fransız efsane Zinedine Zidane’ın Materazzi’ye kafa atması dünya futbolunun en ikonik anlarından biri olmuştu.

“Formamı istersen sonra veririm”

Materazzi, İtalya Futbol Federasyonu’nun medya platformu Vivo Azzurro’ya verdiği röportajda o anları detaylarıyla anlattı.

Deneyimli savunmacı, olaydan hemen önce yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Gianluigi Buffon Zidane’ın kafa vuruşunu kurtardığında Gennaro Gattuso bana kızmıştı çünkü onu marke etmediğimi düşündü. Aslında David Trezeguet’yi tutuyordum ama bazı durumlarda Rino ile tartışmamak daha iyiydi.”

Materazzi, daha sonra Zidane’ın formasını çektiğini ve bu sırada Fransız yıldızın kendisine şu sözleri söylediğini ifade etti:

“Ben de onu biraz formasından tuttum. İki kez özür diledim. Üçüncü seferinde bana ‘Formamı istiyorsan maçtan sonra sana veririm’ dedi.”

Finalin kaderini değiştiren an

İtalyan savunmacı, bu sözlerin ardından Zidane’a karşılık verdiğini ancak söylediklerinin futbol sahalarında sık duyulan türden ifadeler olduğunu belirtti. Bu diyalogdan kısa süre sonra Zidane, Materazzi’ye kafa atmış ve kırmızı kart görerek kariyerinin son maçında oyundan atılmıştı.

Maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona ererken, penaltı atışlarında hata yapan tek oyuncu Trezeguet oldu.

Italy national football team tüm penaltılarını gole çevirerek kupaya uzandı ve tarihindeki dördüncü dünya şampiyonluğunu kazandı.

Materazzi ise milli takım kariyerinde 41 maçta forma giydi ve attığı iki golün ikisi de 2006 Dünya Kupası sırasında geldi.