Massimo Moratti: Inter'in başkanı olsam Mourinho ile değil Spalletti ile çalışırdım

Inter'in efsane başkanlarından olan Moratti, kendisine Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Jose Mourinho'yu kırabilecek bir açıklama yaptı.

Inter'in eski başkanı Massimo Moratti, Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen arada Serie A'nın son durumunu değerlendirdi. 1995 yılından 2013'e dek Inter'in bir numaralı ismi olan Moratti, Radio Kiss Kiss'e verdiği demeçte Serie A'nın zirvesinde yer alan Napoli'nin deneyimli teknik direktörü Luciano Spalletti'yi övmeyi ihmal etmedi.

Moratti ne söyledi?

"Mourinho'ya her zaman saygı ve minnet duyacağım. O her zaman güvenebileceğim biri olmaya devam edecek ama yenilik açısından eğer hala Inter'in başkanı olsaydım onunla değil Spalletti ile çalışırdım çünkü ona büyük bir hayranlık duyuyorum ve iyi bir iş çıkartacağına eminim"

Spalletti 2017'de 2019'a dek çalıştırdığı Inter'de şampiyonluk elde edemese de bir süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak olan takımı yeniden Devler Ligi'ne taşımayı başarmıştı.

63 yaşındaki çalıştırıcı Napoli ile Serie A'nın liderlik koltuğunda otururken, takımı Şampiyonlar Ligi'nde de lider olarak bir üst tura taşımıştı. Mourinho ise Inter'de çalıştığı dönemde Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle öne çıkmıştı.