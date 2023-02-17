İtalyan hoca, Juventus'un 1-0 kazanmak için oynadığını öne sürenlere öfkeli bir yanıt verdi.

NE OLDU? "Mali usulsüzlükler" nedeniyle 15 puanı silinen Juventus, ligde Şampiyonlar Ligi yarışının dışında kaldığı sinir bozucu bir sezon geçiriyor. Bir yandan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda mücadele eden Yaşlı Kadın, eşleşmenin ilk ayağında evinde Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Juve hocası Allegri bir hayli sinirliydi.

NE SÖYLENDİ? Allegri'ye takımının az farkla galibiyetler elde etmek için oynadığı söylendiğinde, deneyimli hoca Sky Sport İtalya muhabirine şu sözlerle karşılık verdi: "Juve'nin 1-0 kazanmasını istediğimi asla söylemedim, bu saçmalıklarla beni deli ediyorsun! Takımlarımın 1-0 kazanmasını istediğim bir klişe ve bu doğru değil. Çok basit, takımlarımın tüm istatistiklerine bakın, her zaman en iyi savunmayı ve en iyi hücumu ben yaptım. İstatistiklerden kaçamazsınız. Milan ve Juventus'a bakın, bu benim rekorum.

“Takımlarım her sezon 70-80 gol attı. Siz boş konuşuyorsunuz, ben rakamlardan bahsediyorum, sorun bu. Zamanı doldurmak için orada oturup hiçbir şey hakkında konuşmaman gerektiğini biliyorum ama bunu söylemiyorum. Bunu hayal ettiniz, hikâyeyi yarattınız ve sonra da yaymaya devam ediyorsunuz. Siz soyut olanı görürsünüz, ben somut olanı. Tüm istatistikleri aldınız, onlara bakın. Futbolda önemli olan tek bir şey vardır: maç kazanmak. 1-0 veya 5-0 olması fark etmez. Yine de, takımlarımın her zaman en iyi savunmaya ve en iyi hücuma sahip olduğu gerçeği devam ediyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Allegri rekorlarını korumaya hevesliyken Juve, mevcut sezon boyunca tutarlı bir performans için mücadele etti. Siyah-beyazlılar, Napoli'den sonra bu sezon Serie A'nın en az gol yiyen takımı.

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SIRADA NE VAR? Tüm sezon boyunca Dünya Kupası sahibi Paul Pogba'nın sakatlıklardan kurtulup bir kez daha kulüp için kilit bir adam olmasını bekleyen Juve, pazar günü Spezia deplasmanına gidecek.