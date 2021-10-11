Mason Mount Ballon d'Or'a göz kırptı!

İngiliz oyuncu Mason Mount, Ballon d'Or'u kazanma ihtimalinin olduğunu savundu.

Chelsea'nin İngiliz oyuncusu Mason Mount, yakın zamanda Ballon d'Or için yayınlanan kısa listede adının geçmesinin ardından, bu ödülü kazanacağı konusunda şüpheli olduğunu itiraf etti ancak ekledi: "Bunu asla bilemezsiniz."

Mount, geçen sezon Maviler ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak çok büyük bir başarı elde etmişti. İngiliz futbolcu, sezon başında Frank Lampard ve daha sonra İngiliz hocanın yerine geçen Thomas Tuchel ile çok iyi bir sezon geçirmişti.

İngilliz orta saha oyuncusu Mount, Chelsea'nın Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasında çok kritik bir rol oynamıştı. Mount'un dışında 30 kişilik listede takım arkadaşları; Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku da yer alıyor.

Ne söyledi?

Basın toplantısında gazeteciler tarafından Mount'a, dünyanın en iyi oyuncusu seçilebilme şansı olup olmadığı soruldu. İngiliz oyuncu ise şu cevabı verdi: "Dünyanın en iyi oyuncusu seçilebileceğimden şüpheliyim ama bunu asla bilemezsiniz. Benim için en önemli şey, daha önce ulaştığım seviyeleri yakalamak ve hep en üst düzeyde kalmak. Bunun için her zaman daha fazla çalışıyorum."

“Ballon d'Or'un 30 kişilik listesinde bulunmak benim için çok özel. Dünyanın en iyi oyuncularının olduğu bir listede, kendi adımı görmek beni çok mutlu etti. Bu yüzden, kendimi rüyada gibi hissettim."

“Bence çok çalışırsanız ve kendinizi hedefinize adarsanız karşılığını bir şekilde alıyorsunuz. Bütün yıl boyunca çok çalıştım ve bunun karşılığını aldığımı düşünüyorum fakat bu daha başlangıç. Yapacak çok işimiz var."

Mount'un gözü İngiltere Milli Takımı'nda

İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapan Mount, Andorra'yı 5-0 yendikleri maçta yedek kulübesinde oturmuştu. İngiliz orta saha oyuncusunun, İngiltere'nin salı günü Wembley'de Macaristan'ı ağırlayacağı maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İngilizler, Dünya Kupası'na gidebilmek için çok iyi bir performans sergilerken Mount, asla rehavete kapılmayacaklarını söyledi. İngiliz oyuncu: "Lider zihniyete sahip olan takımlar, rehavete kapılmazlar" açıklamasında bulundu.

"Grupta çok iyi bir noktada bulunuyoruz. Biz, standardı en yükseğe koyduk. Bu yüzden, bizden beklentiler çok yüksek. En üst seviyede kalmak için kendimizi her zaman zorluyoruz."

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