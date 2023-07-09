Türk kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptığı bilinen genç yıldız, 1 dakika sahaya çıkmadan adeta bir servet kazandı.

Manchester United’daki geleceği belirsizliğini koruyan İngiliz yıldız Mason Greenwood’un babası, oğlunun men cezası boyunca Manchester United’dan 450 bin sterlin kazandığını açıkladı. Ocak 2022’de tecavüz teşebbüsü ve zarar verme suçlarının ortaya çıkmasından bu yana Manchester United forması giymeyen Greenwood hakkındaki suçlamalar Şubat 2023’te düşürülmüştü.

Mourinho da istiyor

Hakkındaki suçlamalardan aklanmasına rağmen kadın takımının ve sponsorların yoğun baskılarının da etkisiyle hala A takım kadrosuna dahil edilmeyen Greenwood bu süreçte özel bir antrenörle çalışmalarını sürdürdü. Yaz transfer döneminde farklı bir takıma kiralık olarak gidebileceği söylenenen Greenwood, durumunun netleşmesini bekliyor.

United tarafından yapılan iç soruşturma sonrasında Greenwood'un geleceğiyle ilgili bir kararın Temmuz sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

Bu süreçte bazı Türk kulüpleriyle de bağlantı kurduğu bilinen Greenwood’un adı Manchester United’ın eski teknik direktörü Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma ve bir başka Serie A takımı Atalanta ile de anılıyor.