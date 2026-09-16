Marsilya - Paris Saint-Germain Ligue 1 maç öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Marseille - Paris Saint-Germain: Maç detayları

1. Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Olympique de Marseille ile Paris Saint-Germain, 20 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

Marseille ışıkları altında Le Classique ateşi

Olympique de Marseille, 2026/27 Ligue 1 sezonunun 5. haftasında ezeli rakibi Paris Saint-Germain'i ağırlamak için Stade Vélodrome'a dönüyor. Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Marseille, teknik direktör Bruno Génésio yönetiminde sert iç saha atmosferini kullanarak sezona yeniden yön vermeyi ve Le Classique'de belirleyici bir mesaj vermeyi hedefliyor. Luis Enrique'nin PSG'si içinse iç saha ve Avrupa kulvarında arka arkaya gelen galibiyetlerin ardından Fransa'nın güneyine yapılacak bu yolculuk, ivmeyi sürdürmek ve puan tablosunda daha yukarı çıkmak adına bir fırsat sunuyor.

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Les Phocéens, Rennes'te kıl payı yenildi

Olympique de Marseille, 4. maç gününde (11 Eylül) deplasmanda Stade Rennais'e 1-0 kaybettikten sonra pazar gününe savunmada kritik bir toparlanma arayışıyla giriyor. Dengeli geçen ve golsüz sona eren ilk yarının ardından Adrien Thomasson, 52. dakikada Rennes adına maçın tek ve belirleyici golünü attı. Bu mağlubiyet, 3. maç gününde Paris FC karşısında sahasında alınan sürpriz 3-2'lik yenilginin ardından geldi ve Génésio'nun ekibini savunma istikrarını bulma, ayrıca Amine Gouiri, Igor Paixão ve Timothy Weah'lı hücum hattını devreye sokma konusunda daha da istekli hale getirdi.

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Ferran Torres, Parisiens'e ligdeki ilk galibiyeti getirdi

Paris Saint-Germain, 4. maç gününde (13 Eylül) deplasmanda Stade Brestois 29'u 1-0 yenmesinin ardından özgüven dolu bir şekilde Fransa'nın güneyine gidiyor. Hücum oyuncusu Ferran Torres, dördüncü dakikada erken gelen golü atarak Luis Enrique'nin ekibine sezonun Ligue 1'deki ilk galibiyetini kazandırdı. Bu lig galibiyeti, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde ŠK Slovan Bratislava karşısında alınan baskın 6-1'lik sonuçla daha da güçlendi ve Ousmane Dembélé ile Vitinha'nın yer aldığı PSG hücum hattının en üst vitese çıktığını gösterdi.

Marseille'in tutkusu, PSG'nin dinamik hareketliliğini bozabilir mi?

Le Classique, geleneksel olarak Fransız futbolunun en çalkantılı ve en yoğun rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Marseille, Pierre-Emile Højbjerg ile Angel Gomes liderliğindeki orta saha enerjisine güvenerek PSG'nin merkezden oyun kurulumunu bozmayı ve hızlı geçişler başlatmayı amaçlayacak. PSG ise tempoyu kontrol etmek ve Marseille savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirmek için João Neves ile Warren Zaïre-Emery'nin akıcılığına bel bağlayacak. Büyük prestij ve sezonun erken bölümündeki ivme söz konusuyken, pazar günkü kapışma ilk düdükten itibaren yüksek tempolu bir drama vaat ediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Marseille, maç öncesinde sakat olarak listelenen Tochukwu Nnadi'den yoksun olacak. Ev sahibi ekipte herhangi bir cezalı oyuncu bildirilmedi ve daha fazla takım haberi santraya yakın eklenecek.

PSG'de Achraf Hakimi sakatlığı nedeniyle yok. Luis Enrique'nin uğraşmak zorunda olduğu bildirilmiş bir ceza bulunmuyor, ancak maç başlamadan önce kadroya dair tam tablo güncellenebilir.

Form durumu

Marseille bu maça son beş karşılaşmasında aldığı bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle çıkıyor. Takımın son sonucu Ligue 1'de Rennes'e karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi ve bu süreçte Paris FC'ye de 3-2 kaybetti. Strasbourg karşısında gelen 4-0'lık galibiyet, bu beş maçlık bölümdeki tek parlak sonuç olarak öne çıkıyor. Marseille bu süreçte sekiz gol atarken yedi gol yedi.

PSG'nin son beş maçı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet getirdi. Takımın son karşılaşması, Slovan Bratislava karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 6-1'lik galibiyetin ardından Brest deplasmanında gelen 1-0'lık Ligue 1 zaferiydi. Monaco karşısında sahada alınan 2-1'lik yenilgi, bu serinin en düşük noktası oldu. PSG bu beş maçta 13 gol attı ve altı gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

İki kulüp arasındaki son karşılaşma 8 Şubat 2026'da oynandı ve PSG, Ligue 1'de sahasında 5-0 kazandı. Son beş buluşmada PSG açık bir üstünlüğe sahip; üç galibiyet ve bir beraberlik alan taraf olurken, Marseille'in tek galibiyeti Eylül 2025'te sahasında aldığı 1-0'lık sonuç oldu. Beş maçlık toplam skorda PSG'nin 11-4 üstünlüğü bulunuyor.