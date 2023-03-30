Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder, Ligue 1'in en fazla maaş alan 25. oyuncusu oldu

Samet Çayır
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Messi & Mbappe & Cengiz UnderGetty
Ligue 1C. ÜnderPSG

Messi, Mbappe, Neymar ve Cengiz Ünder ne kadar kazanıyor? Hepsi bu listede.

Futbolcuların sahadaki performansları kadar, aldıkları maaşlar da her zaman merak edilen konu olmuştur. Zira bu meslek, ortalamanın çok üzerinde kazandırıyor ve bu da, insanların doğal olarak daha fazla para konuşmasını sağlıyor.

Yıldızlarla dolu Fransa Ligue 1'de de en fazla hangi futbolcunun maaş aldığı merak edilen konulardan biriydi. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'equipe, bu listeyi hazırladı.

Cengiz Ünder'in maaşı ne kadar?

Uzun listede Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder de yer alıyor. A Millî Takım'ın kanat oyuncusu, 330 bin euro ile listeye 25. sıradan girdi.

Listenin başında ise PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe bulunuyor. Fransız golcü, 6 milyon euro maaş kazanıyor.

GOAL Türkiye, L'equipe'in hazırladığı listeyi 10'a düşürdü.

İşte Ligue 1'de en fazla aylık maaş kazanan 10 futbolcu:

SıraFutbolcuTakımMaaş
1.Kylian MbappePSG6 milyon euro
2.NeymarPSG3 milyon 675 bin euro
3.Lionel MessiPSG3 milyon 375 bin euro
4.MarquinhosPSG1 milyon 200 bin euro
5.Marco VerrattiPSG1 milyon 200 bin euro
6.Achraf HakimiPSG1 milyon 83 bin euro
7.Gianluigi DonnarummaPSG916 bin euro
8.Sergio RamosPSG791 bin 600 euro
9.Juan BernatPSG730 bin Euro
10.Nordi MukielePSG700 bin euro

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