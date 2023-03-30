Messi, Mbappe, Neymar ve Cengiz Ünder ne kadar kazanıyor? Hepsi bu listede.

Futbolcuların sahadaki performansları kadar, aldıkları maaşlar da her zaman merak edilen konu olmuştur. Zira bu meslek, ortalamanın çok üzerinde kazandırıyor ve bu da, insanların doğal olarak daha fazla para konuşmasını sağlıyor.

Yıldızlarla dolu Fransa Ligue 1'de de en fazla hangi futbolcunun maaş aldığı merak edilen konulardan biriydi. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'equipe, bu listeyi hazırladı.

Cengiz Ünder'in maaşı ne kadar?

Uzun listede Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder de yer alıyor. A Millî Takım'ın kanat oyuncusu, 330 bin euro ile listeye 25. sıradan girdi.

Listenin başında ise PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe bulunuyor. Fransız golcü, 6 milyon euro maaş kazanıyor.

GOAL Türkiye, L'equipe'in hazırladığı listeyi 10'a düşürdü.

İşte Ligue 1'de en fazla aylık maaş kazanan 10 futbolcu: