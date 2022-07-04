Marsilya’nın yeni teknik direktörü Igor Tudor’un yardımcılarından biri Selçuk İnan mı olacak?

Genç antrenör Marsilya'da Igor Tudor'un ekibine dahil olacağı yönündeki iddiaları GOAL Türkiye'ye değerlendirdi.

Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Marsilya'da teknik direktörlük görevine getirilen isim Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor oldu. 2016-2017 sezonunda Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü olarak adım attığı Süper Lig'de oynattığı üçlü savunmayla kısa sürede dikkat çeken Tudor, o sezonun ortasında Galatasaray'ın da başına geçmişti.

Galatasaray'da oldukça çalkantılı bir dönemin ardından 2017-2018 sezonunda koltuğunu Fatih Terim'e devreden Tudor sonrasında Udinese'de görev yaparken, bir dönem Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak, uzun süre futbol oynadığı Juventus'a da dönmüştü. Geçtiğimiz sezon Serie A'da Hellas Verona'yı çalıştıran Tudor, burada takımı ayağa kaldırmıştı.

Selçuk İnan iddiaları yalanladı

Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesinin ardından ismi yeniden sarı-kırmızılı takımla anılan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Fransa'nın en popüler kulüplerinden birinin başına geçerken, sürpriz bir iddia daha gündeme geldi. Tudor'un Galatasaray'dan öğrencisi olan Selçuk İnan'ı yardımcı antrenör olarak teknik heyetine dahil edeceği söylentisi dikkat çekti.

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İddiayı GOAL Türkiye'den Samet Çayır'a değerlendiren İnan şimdilik böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Geçen sezon Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan İnan, deneyimli teknik direktörle yolların ayrılmasının ardından Florya'daki görevinden ayrılmıştı. İsmi Hatayspor ile de anılan İnan, buna rağmen memleketinin takımının başına da geçmemişti.

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