Transfer konusunda kararsız görünen Şilili yıldız, sadece futbol oynamak istiyor.

Alexis Sanchez, temsilci Fernando Felicevich ile bir restoranı ziyaret ettikten sonra Marsilya'ya potansiyel bir transfer hareketi hakkında sorgulandıktan sonra geleceği konusunda kararsız kaldı.

Inter'deki sözleşmesinin yakında resmen feshedilmesi bekleniyor ve Marsilya, onun için ileriye dönük bir hamle yapmakla bağlantılı bulunuyor.

33 yaşındaki oyuncu, Inter'e ilk olarak 2019'da Manchester United'dan kiralık olarak katıldı ve Old Trafford'da kısa ve bunaltıcı bir dönemin ardından ertesi yıl İtalya'da kalıcı olmaya karar verdi.

Sanchez Marsilya'ya transfer olmak için ne dedi?

İtalyan gazeteciler, Sanchez'in menajeri ile yemek yeme planlarının haberini almış ve çarşamba akşamı dışarıda toplanmıştı.

Geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan 33 yaşındaki oyuncu ağzını sıkı tuttu: "Henüz karar vermedim. Sessizim.

"Ben sadece futbol oynamak istiyorum. Bu yüzden şimdilik belli bir şey yok."

Inter'deki geleceği hakkında soru sorulduğunda Sanchez, Inter taraftarlarına veda etmek için "henüz erken" olduğunu belirtti.

Ve gazetecilere, bu soruları kendisi yerine menajerine sormaları gerektiğini söyleyerek ayrıntıların hala teyit edilmesi gerektiğinin sinyalini verdi.

Sanchez Marsilya'ya imza atacak mı?

Şilili yıldızın, 2023 yazında sona erecek olan Inter'deki sözleşmesinin bitmesine 12 ay kaldı.

Sözleşmesinin kalanını feshedecek bir anlaşma henüz onaylanmadı, ancak iki tarafın serbest bırakılması için bir anlaşma yapması bekleniyor.

33 yaşındaki oyuncu, ağırlıklı olarak Ligue 1 ekibi Marsilya'dan ilgi görüyor.

Sanchez, geçen sezon Simone Inzaghi tarafından çoğunlukla bir rotasyon oyuncusu olarak kullanıldı.

Bu sezon ise Romelu Lukaku'nun kiralık olarak takıma dönüşünden sonra forma şansı daha da azaldı.

Kanat oyuncusu son kararını verecek, ancak şimdilik Cengiz Ünder'in de görev yaptığı Marsilya'da oynamak istemediği aktarılıyor.

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