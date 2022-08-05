İtalyan ekibin başkanı, Afrikalı oyuncularla ilgili yaptığı açıklamayla şaşkınlık yaratmıştı.

Nijerya yardımcı antrenörü Usman Abdallah, Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'i kıtayla ilgili son yorumlarıyla Afrika'ya saygı eksikliği gösterdiği için eleştirdi.

Kulüp başkanı, Afrika Uluslar Kupası'na katılacak hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalamayacağını açıkça ilan ettiği için bu hafta başında tartışmalara yol açtı.

De Laurentiis, Napoli ve Avrupa'daki diğer kulüplerin, uluslararası turnuvada yer almak için sezon ortasında görevlerini bırakan oyunculara tam maaş ödediği için "aptal" olduğunu söyledi.

Bu yorumlar, Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Nijerya'da oynamasına rağmen yapıldı.

De Laurentiis, Napoli'nin Afrikalı oyuncularla anlaşması hakkında ne dedi?

Serie A kulübünün sahibi Wall Street Italia'ya şunları söyledi: "Onlara söyledim, çocuklar, artık benimle

Afrikalılar hakkında konuşmayın!

"Onları seviyorum, ama ya Afrika Uluslar Kupası'ndan vazgeçeceklerini onaylayan bir anlaşma imzalasalar ya da başka bir şekilde bu turnuva arasında, Güney Amerika'daki Dünya Kupası elemelerinde, bu oyuncular asla müsait olmaz!

"Biz, onları dünyanın her yerine başkaları için oynayarak göndermek için maaş ödeyen aptallarız."

İtalyan ekibin başkanı, bu açıklamayla Afrikalı oyunculara gözdağı verip resmen tehdit etti.

Abdallah, De Laurentiis'in yorumlarına nasıl yanıt verdi?

Osimhen, pozitif bir Covid-19 testi nedeniyle ocak ve şubat ayları arasındaki AFCON'u kaçırdı, ancak bu yaz Chelsea'ye katılan eski kaptanları Kalidou Koulibaly, kupayı kazanan Senegal ekibinin bir parçasıydı.

Nijerya Teknik Direktörü Abdallah, De Laurentiis'in açıklamaları karşısında şok oldu ve hayal kırıklığına uğradı.

GOAL'a konuşan Abdullah, "Doğrusunu söylemek gerekirse Afrika Uluslar Kupası'nı kıstas olarak kullanması iyi bir bahane değil" dedi.

"Napoli oyuncuları UEFA, Euro, Uefa Nations League ve hatta Copa America'ya katılmıyor mu? Yoksa AFCON ile aynı değiller mi?

"AFCON'da sakatlanan Napoli'nin Afrikalı oyuncularına iyi bakılmadığını ya da belki oyuncuları müsabakada oynarken belli kuralları ihlal ettiklerini söylese anlaşılır olurdu.

"Bu durumda bile, yaptığı açıklama Afrika'ya saygısızlık gösteriyor ve bu söylediği aptallık. Onun kalibresinde birinin böyle bir açıklama yapması çok cesaret kırıcı.

"Bazıları bunu ırkçılık olarak etiketleyecek, çünkü diğer kıtalardan oyunculardan değil, sadece Afrikalılardan bahsetti."

Daha fazlası için:

İZLE | Roma'nın PSG'den yeni transferi Georginio Wijnaldum, taraftarları çılgına çevirdi