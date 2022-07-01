Ligue 1 kulübü, Stade Velodrome'daki başarılı kiralık döneminin ardından Fransız millî oyuncunun satın alma opsiyonunu kullandı..

Arsenal, Matteo Guendouzi'nin kalıcı olarak ayrıldığını doğruladı ve orta saha oyuncusu 10.5 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transferini tamamladı.

Guendouzi, Arsenal'de gözden düştükten sonra Temmuz 2021'de Stade Velodrome'a kiralık olarak taşındı ve anavatanında en iyi formuna yeniden ulaştı.

Fransız millî oyuncu, geçen sezon Jorge Sampaoli'nin takımıyla çıktığı 55 maçta beş gol 14 asist kaydederek takımının Ligue 1'i ikinci sırada bitirmesine ve Avrupa Konferans Ligi yarı finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

Marsilya, Guendouzi'nin bonservisi için ne kadar ödüyor?

Marsilya, Guendouzi için geçen sezonki 850 bin euro'luk kiralama ücreti de dahil olmak üzere toplamda 11 milyon euro'nun biraz üzerinde ödeme yaptı.

23 yaşındaki oyuncu, Stade Velodrome'da 2024-25 sezonunun sonuna kadar kulüpte kalmasını sağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Guendouzi'nin ardından Arsenal'den kimler ayrılabilir?

Mikel Arteta uzun vadeli projesinin bir sonraki aşamasına geçmeye çalışırken, bu yaz Emirates Stadyumu'ndan ayrılan tek kişi Guendouzi olmayacak.

Arsenal, 2021-22 sezonunu Artemio Franchi Stadyumu'nda kiralık olarak geçiren Lucas Torreira'nın kalıcı satışı için Fiorentina ile görüşüyor ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bir anlaşmaya varmayı umuyor.

Geçen sezon Real Betis'te kiralık olarak oynayan ve orada Copa del Rey'i kazanan Hector Bellerin, Arsenal'e geri dönmek için can atıyor.

Ancak Arsenal, Bellerin'i satmaya hevesli fakat oyuncunun maaşı Betis için bir sorun teşkil ediyor. Bu yüzden Kuzey Londra kulübü de Pablo Mari ve Ainsley Maitland-Niles'ı transfer listesine koydu.

Arsenal ayrıca uygun teklifler gelmesi halinde yedek kaleci Bernd Leno ve kulüp rekoru transfer Nicolas Pepe'yi de göndermeye hazır.

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Arsenal bu yaz kimleri transfer etmeye çalışıyor?

Arsenal'in yeni sezon öncesinde transfer listesinin ilk iki sırasında Leicester'den Youri Tielemans ve Manchester City forvet oyuncusu Gabriel Jesus var.

Gunners, her iki oyuncunun temsilcileriyle görüştü ve kulüp, anlaşmaların yaz transfer sezonu kapanmadan önce tamamlanabileceği konusunda iyimser.

Jesus'un City'den takım arkadaşı Oleksandr Zinchenko da Napoli forveti Victor Osimhen ile birlikte Arsenal'in radarında.