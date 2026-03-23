Marotta: "Geleceğim mi? İşte ben onu böyle görüyorum"

Beppe Marotta, Alessandro Casarin'in "Politika ve Düşünce" adlı kitabının tanıtımında konuştu. Inter Başkanı'nın sözleri şöyle:









“Futbol, hayatın en büyük okuludur; kazanılır ve kaybedilir. Yönetici olduğumda, bir sorumluluk üstlendim. Bugün Inter ve Milan'ın sonuçları tartışılıyor, sorumluluklar unutuluyor: Inter'de yaklaşık 700 kız ve erkek var, spor sahalarımızda çok fazla saat geçiriyorlar. Biz bir eğitim ve hayat okulu temsil ediyoruz: futbolda bir seçme süreci var, bugün çok azı profesyonel olacak ve biz onları bu yolda, ama aynı zamanda hayatta da eşlik etmeliyiz”.













“Oyuncular her zaman sporun bir sonuç değil, bir büyüme olgusu olduğunu anlamıyor. Ebeveynlere de kurslar vermek zorunda kalıyoruz, sporun sadece fiziksel bir unsur değil, aynı zamanda bir eğitim unsuru olduğunu anlamalarını sağlamak için. Bazı ebeveynler, çocuklarının maçlarını çekmek için drone kullanıyor, sonra evde onlara hareketlerini gösteriyorlar. Gelecekte de yardım etmeye çok istekliyim: Hayatımın bu aşamasında kendimi şanslı bir insan olarak görüyorum, her şeye sahip oldum ve hayallerimi gerçekleştirdim. Karşılığını vermeliyim: Bunu, gençlerin dünyasına girerek ve yardım etmeye çalışarak yapabilirim. Siyasi görüşümün ötesinde, kendimi bir spor teknikeri olarak görüyorum: Geleceğimi orada görüyorum.”