Marotta, Barcelona'nın Lautaro'ya olan ilgisinin perde arkasını açıkladı

Inter Milan başkanı Giuseppe Marotta, İspanyol kulübü Barcelona'nın yaz transfer döneminde Arjantinli forvet Lautaro Martinez'i kadrosuna katma ihtimalini sorduğunu doğrularken, oyuncunun İtalyan şampiyonu için "bugünü ve geleceği" temsil ettiğini vurguladı. Ayrıca bu sezon Serie A şampiyonluğu mücadelesinin yalnızca Inter ve Napoli ile sınırlı kalmayacağına dikkat çekti.

Inter'in San Siro'da Napoli ile oynayacağı karşılaşmadan önce "DAZN İtalya" kanalına yaptığı açıklamalarda Marotta, "Scudetto" yarışının haritasında birçok tarafın yer aldığını belirterek, "Football Italia" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Rekabet yalnızca Inter ve Napoli arasında olmayacak, aynı zamanda Roma, Juventus ve unutmak istemediğim diğer kulüpleri de kapsıyor; bunların arasında önemli ve dikkat çekici bir sürpriz olan Como da var. Bu da şampiyonun kimliğini kesinlikle belirsiz kılıyor."

Bu açıklamalar, Lombardiya kulübünün yaşadığı yönetimsel hamleler ve değişikliklerin ardından geldi. Bunların en dikkat çekicisi, sportif direktör Piero Ausilio'nun kulüp bünyesinde geçirdiği uzun yılların ardından beklenmedik ayrılığıydı. Bunun yanı sıra takım, ligi kazanmasının ve teknik direktör Cristian Chivu yönetiminde çalışmayı sürdürmesinin ardından, geçen yaza kıyasla teknik anlamda bir istikrar dönemi yaşıyor.

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Takımın şampiyonluk kürsülerine çıkmayı sürdürme hedefleri hakkında Marotta şunları ekledi: "Kupaları peş peşe kazanmak, kazanmaya devam etmene yardımcı olur, ancak bunu korumak en büyük mücadeledir. Bu sezon henüz hiçbir şey başarmış değiliz ve eğer tarih yazmak istiyorsak ek motivasyon kaynakları aramamız gerekiyor. Özellikle de herkesin devirmek istediği takım olduğumuz için, bu her maçı daha da zorlaştırıyor."

Takım oyuncularının sözleşme yenileme meselesine, özellikle de genç forvet Francesco Pio Esposito'nun sözleşmesinin uzatılması ve Federico Dimarco'nun son açıklamalarının ardından değinen Inter başkanı, "Tüm oyuncularımıza büyük saygı duyuyoruz ve beklentileri görüşmek için yakında menajerlerle bir araya geleceğiz. Inter forması için güçlü bir aidiyet hissi var ve bu ilişkiyi nasıl sürdüreceğimizi birlikte değerlendireceğiz." dedi.

Marotta, sözlerini Katalan kulübünün takım kaptanıyla anlaşma yapma ilgisi hakkındaki değerlendirmesiyle noktaladı ve gülümseyerek şunları söyledi: "Barcelona'nın Lautaro ile ilgili soru sorduğuna dair haberler doğru, ancak hem bizden hem de oyuncudan gelen yanıt, birlikte devam etme yönünde kesin oldu. Lautaro takımın kaptanıdır ve Inter'in bugününü ve geleceğini temsil ediyor. Bu uyumun uzun vadede sürmesini umuyoruz."