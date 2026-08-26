Mısırlı milli oyuncu Ömer Marmuş'un Manchester City'den Tottenham Hotspur'a transferi, oyuncunun bugün Manchester City'deki takım arkadaşlarıyla vedalaşmasının ardından Londra kulübüyle sağlık kontrolünden geçmek için izin almasıyla belirleyici aşamalarına girdi.

Güvenilir gazeteci ve "The Athletic" muhabiri David Ornstein, Marmuş'un Tottenham'a transferini tamamlamak üzere sağlık kontrollerinden geçmeye hazırlandığını ortaya koydu; bu adım oyuncuyu Londra ekibinin formasını giymeye oldukça yaklaştırıyor.

Ornstein'a göre Marmuş, Tottenham'a kiralık olarak transfer olacak; anlaşmada 50 milyon sterlin karşılığında satın alma yükümlülüğü ile birlikte 10 milyon sterlinlik bonuslar yer alıyor ve bunların 5 milyon sterlini garanti.

Mısırlı forvetin, bir yıl uzatma opsiyonuyla birlikte 4 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Anlaşma, Eintracht Frankfurt'un oyuncunun yeniden satışından pay almasını içermiyor.

Aynı bağlamda, transfer uzmanı Fabrizio Romano oyuncunun yarın perşembe günü Spurs ile imza atacağını açıkladı.



Bu adım, oyuncunun düzenli olarak sahaya çıkma konusunda daha fazla fırsat elde etme isteği doğrultusunda, Marmuş'un adının haftalardır Manchester City'den ayrılıkla anılmasının ardından geldi.

Tottenham, Manchester City ile Brezilyalı Savinho'yu kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerle eş zamanlı olarak Marmuş'u kadrosuna katmak için güçlü bir hamle yapmıştı; nitekim Savinho transferini 75 milyon sterlin ve buna ek olarak 10 milyon sterlinlik bonuslar karşılığında zaten sonuçlandırmıştı.

Daha önce İngiliz basınında çıkan haberler, Tottenham'ın Manchester City ile Marmuş'un kiralık transferi konusunda, belirli şartlar gerçekleştiğinde zorunlu hale gelen 50 milyon sterlin değerinde bir satın alma maddesiyle anlaşmaya vardığını ortaya koymuştu.

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Marmuş, Alman kulübüyle dikkat çeken bir performans sergilemesinin ardından Ocak 2025'te Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye katılmış ve Premier Lig'de yeni bir deneyim yaşama fırsatı bulmuştu.

Ancak Mısırlı oyuncu, Manchester City'de asli oyuncu olarak yerini sağlamlaştıramadı; hücum hattı mevkilerindeki güçlü rekabetten dolayı zorlandı ve bu da daha büyük bir rol arayışıyla ayrılığının önünü açtı.

Haberlere göre Marmuş, geçen sezon Manchester City ile 8 gol kaydetti ancak çeşitli kulvarlarda yalnızca 16 maça ilk 11'de başladı; bu durum, sahada kendisine daha fazla alan garanti edecek bir takıma transfer olma isteğini artırdı.

İki kulüp arasındaki görüşmeler son günlerde belirgin biçimde ilerlemiş, transfer şimdi resmi açıklamaya bir adım kalacak seviyeye gelmişti; Marmuş'un sağlık kontrolünü geçmesi ve son işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

Marmuş'un Tottenham'a olası transferi, Londra kulübünün transfer piyasasındaki devasa hamleleri kapsamında geliyor. Tottenham, Premier Lig'i on yedinci sırada bitirdiği zorlu bir sezonun ardından takımı yeniden inşa etme çabasıyla bu yaz 300 milyon sterlinden fazla harcama yaptı.

Sağlık kontrolünü başarıyla geçmesi halinde Marmuş, İngiltere kariyerinde yeni bir bölüme adım atacak; bu kez sezona sorunlu bir başlangıç yapan Tottenham'ın hücumunu yeniden şekillendirmeye çalışan teknik direktör Roberto De Zerbi'nin yönetiminde.

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