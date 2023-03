Bayern Münih'te Leroy Sane ile Serge Gnabry ikilisine yüklenen efsaneler listesine Mario Basler de eklendi.

Bundesliga'da geçtiğimiz sezonlara nispeten daha zor bir dönemden geçse de liderliğini sürdüren Bayern Münih'te oklar takımın yıldız isimlerine çevrildi.

Kulübün unutulmaz isimlerinden Mario Basler, Leroy Sane ve Serge Gnabry ikilisini sert bir dille eleştirdi. Sert ifadeler kullanan 54 yaşındaki futbol adamı iki oyuncunun performansındaki düşüşe çekti.

Basler ne söyledi?

"Her ikisi de sahada futbol en iyi isimleriymiş gibi öylece takılıyorlar. Hırslarının eksik olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa PSG ile oynanacak rövanş karşılaşmasında ikisi de kadroda olmamalı ve bunu bir sinyal olarak almalılar. Gnabry her hafta farklı bir saç modeliyle geldiği için belki bir kuaför salonu açmalı. Önce mafya stili, sonra tekrar at kuyruğu ve muhtemelen Çarşamba günü rastayla göreceğiz"

Bayern'in iki önemli ismiyle ilgili eleştiriler Basler ile sınırlı kalmazken, kulübün efsanelerinden Lothar Matthaus ve Stefan Effenberg de Gnabry ve Sane'yi hedef almıştı.

Matthaus ikiliyi mental açıdan yetersiz olarak nitelendirirken, Effenberg ise her iki oyuncunun da Thomas Müller gibi her maçın her anında ciddi olmaları gerektiğini söylemişti.