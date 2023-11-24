Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya'da yaptığı kazanın gündem olmasından rahatsız.

İtalya'da memleketi Brescia yakınlarında perşembe akşamı kaza geçiren Mario Balotelli, söz konusu kazanın çok fazla konuşulması karşısında öfkesini gizleyemedi.

Adana Demirspor'un yıldızı, hayatta birçok problem olduğunu ve kaza haberinin internet sitelerinin ön sayfalarında yer almaması gerektiğini vurguladı.

Mario Balotelli ne söyledi?

İtalyan forvet, Dillingernews'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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"İnsanlar, sadece arabayla geçirdiğim kazadan bahsediyor. Böyle saçmalıkların modası geçmiş zannediyordum.

"Başkaları karışmış olsa ya da biri yaralansa anlarım. Sadece bir arabayı parçaladım.

"Hayatta var olan onca sorundan bahsetmek yerine benim hiçbir değeri olmayan kazam ön sayfalarda yer alıyor."

Biliyor muydun?

Söz konusu kaza, Balotelli'nin İtalya Millî Takımı'na yeniden katılma isteğini kamuoyuna açıkladığı hafta meydana geldi.

Yıldız futbolcu, İtalyan forvetleri etkisiz oldukları gerekçesiyle eleştirmişti.

Tecrübeli golcünün yakın zamanda Adana'ya geri dönmesi bekleniyor.