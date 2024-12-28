Mario Balotelli kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takıma transfer olmak üzere

Kariyerini Serie A'da sürdüren Mario Balotelli'nin ülkesindeki macerası beklenenden kısa sürecek gibi görünüyor.

Mario Balotelli'nin Genoa'daki geleceği, yılın son günlerinde netleşecek.

34 yaşındaki oyuncu, Ekim ayında serbest oyuncu olarak katıldığı Genoa'da yalnızca altı maçta sonradan oyuna girerek şans buldu. Serie A'da toplamda yalnızca 56 dakika oynayan Balotelli, Caleb Ekuban ve Jeff Ekhator'un sakatlıktan dönmesiyle birlikte daha da az süre alabilir.

Genoa ile yaptığı sözleşmede yer alan özel bir madde, taraflara kontratı erken feshetme imkânı sunuyor.

Gazzetta dello Sport'a göre, Balotelli, Haziran ayına kadar yedek bir oyuncu olarak kalmayı istemiyor. Takımın teknik direktörünün Andrea Pinamonti'nin ilk 11'deki yerini garanti altına alması, Balotelli'nin forma şansı bulmasını daha da zorlaştırıyor.

Meksika iddiaları

Bu durumun yanı sıra, Meksika'nın Cruz Azul kulübünden gelen transfer söylentileri oyuncunun ilgisini çekiyor. Cruz Azul'un, Balotelli'ye sezon başına 2 milyon euro değerinde bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.

Genoa'nın yeni yönetimi, oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmayı planlıyor. Ancak, sınırlı süre alma ihtimali Balotelli'nin farklı bir yol seçmesine neden olabilir.