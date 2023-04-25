Mario Balotelli, Jose Mourinho'nun uğraşılması kolay bir adam olmadığını kabul etti ve bir keresinde onun tarafından otobüsünden atıldığını söyledi.

İkili, Inter'de birlikte çalıştı

Her zaman çatışmaları muhtemeldi

Balotelli hâlâ İsviçre'de oynuyor

NE OLDU? Gizemli İtalyan millî forvet, kariyeri boyunca pek çok olaya karıştı ve bunların çoğu, onu idare etmekte zorlanan teknik direktörler ile anlaşmazlığa düşmesinin bir sonucuydu. Jose Mourinho da bu kategoriye giriyordu ve San Siro'da iki agresif karakter birlikte çalıştığı için her zaman bir olay potansiyeli vardı.

NE SÖYLENDİ? Balotelli, Muschio Selvaggio podcast'ine yaptığı açıklamada Mourinho'nun kendisini bir deplasman yolculuğu sırasında yol kenarında bıraktığını anlattı: "Mou da benim gibi başa çıkması kolay bir adam değil. Catania deplasmanına giderken, bizi havaalanına götüren otobüste tartışmıştık. Beni otobüsten indirdi ve eve arabayla dönmek zorunda kaldım."

BÜYÜK RESİM: Balotelli sık sık başına bela açtığını kabul ediyor. Bu da aslında, Manchester City dönemimdeyken yaptığı ünlü 'Neden Hep Ben?' gol sevinci kutlamasını açıklıyor. Ancak italyan, aynı zamanda bazen haksız yere suçlandığına da inanıyor:

"Hatalar yaptığımı biliyorum ama dikkatlerin hep benim üzerimde olduğu da bir gerçek. Kendi karakterimin, gençken bir dahi olmamın, İtalya kadrosundaki ilk siyahi oyuncu olmamın da insanların sürekli saha dışında yaptıklarımdan bahsetmesine katkıda bulunduğunu düşünüyorum."

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Balotelli şu anda 32 yaşında ve İsviçre'nin FC Sion takımında oynuyor. Yıldız futbolcu, gelecek planları hakkında şunları söyledi: "En az dört yıl daha, iyi bir seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Emekli olduğumda, gittiğim yoldan memnun olacağım. Daha fazlasını yapabilirdim ama her halükarda her şeyi kazandım."