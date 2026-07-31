İspanyol yıldız Rodri'yi mevcut transfer döneminde Real Madrid'e olası bir transferle ilişkilendiren haberler devam ediyor. Bunun arkasında, oyuncunun Manchester City ile sözleşme yenileme görüşmelerinin çıkmaza girmesi yatıyor. Ancak İtalyan teknik direktör Enzo Maresca, spekülasyonlara son noktayı koyarak, kulübün orta saha oyuncusunun hizmetlerine sahip çıktığını vurguladı. Ayrıca Inter ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde, oyuncunun geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumundaki son gelişmeleri de açıkladı.

Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, Rodri'nin takımın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgularken, onu Real Madrid'e transfer olmakla ilişkilendiren tüm konuşmaların spekülasyon sınırını aşmadığının altını çizdi.

İtalyan teknik direktör, Inter ile oynanacak hazırlık maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Bu son derece önemli bir konu. İlk basın toplantımdan bu yana söylüyorum: Dünyadaki her teknik direktör Rodri gibi bir oyuncuya sahip olmak ister. O benim için, kulüp için ve herkes için önemli bir oyuncu, ancak şu anda dinlenmeye ihtiyacı var. Özellikle her üç günde bir maç oynadığımızda, onun varlığı bizim için büyük önem taşıyor."

Rodri'nin sakatlığındaki son gelişmeler

Maresca, İspanyol orta saha oyuncusunun bu haftanın başında sırtından ameliyat geçirdiğini açıkladı ve ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, oyuncunun önümüzdeki ay Manchester'a dönmeden önce bir süre dinleneceğini ifade etti.

Şunları ekledi: "Sezonun bitiminden sonra tüm odağı Dünya Kupası'ndaydı ve şimdi tatilinin keyfini çıkarıyor. Sportif direktör Hugo Viana ile Rodri hakkında konuşmak için özel bir toplantı yapmadık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda söylenen her şey sadece spekülasyon. Rodri pazartesi günü ameliyat oldu, ameliyat iyi geçti ve şimdi tatili bittikten sonra bize dönmeden önce birkaç gün dinlenecek."

Real Madrid oyuncunun tavrını bekliyor

Rodri'nin Manchester City ile sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonunda bitiyor. Kulüp yönetimi ise şu ana kadar oyuncuyla sözleşme yenileme konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Rodri daha önce, geleceğiyle ilgili tavrını Dünya Kupası'nın ardından açıklayacağına işaret etmişti, ancak şu ana kadar yeni bir açıklama yapmadı.

Buna karşılık Real Madrid oyuncuyu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Zira Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, onu kadrosuna katmak ve Santiago Bernabeu'da Bernardo Silva ile yeniden bir araya getirmek istiyor.

Raporlar, İspanyol kulübünün Aurelien Tchouameni'nin geleceği netleşene kadar resmi bir teklif sunmayı erteleyebileceğini gösteriyor. Manchester City ise Real Madrid'in sunacağı herhangi bir teklifi reddetme hakkını elinde tutuyor.

Marmuş, Diaz ve Nunez City kafilesine katılıyor

Maresca, Ruben Dias, Matheus Nunes ve Ömer Marmuş'un Asya turnesi sırasında Manchester City kafilesine katılacaklarını, ancak Inter ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeye hazır olmayacaklarını doğruladı.

Şöyle konuştu: "Şu anda burada çok sayıda genç oyuncumuz var. Yarın ilk takımdan üç oyuncu daha katılacak, geri kalan oyuncular da sırasıyla aramıza dönecek. Şu anda elimizdeki grupla çalışmaktan mutluyum."

İtalyan teknik direktör, takımı bekleyen uzun ve yoğun sezonu göz önünde bulundurarak, oyunculara Dünya Kupası'nın ardından yeterli dinlenme süresi tanımanın zorunlu bir mesele olduğunu vurguladı.

Şunları açıkladı: "Onların bizimle olmasını isterdik, ancak Dünya Kupası'nın ardından dinlenmeye ihtiyaçları var. Ruben Dias, Matheus Nunes ve Ömer Marmuş yarın sabahın geç saatlerinde gelecek, bu yüzden Inter maçında forma giymeleri mümkün olmayacak. Geri kalan oyuncular ise izinleri bittikten sonra kademeli olarak dönecek."

Maresca maç yoğunluğuna karşı uyardı

Manchester City'den 15 oyuncu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası müsabakalarında yer aldı. Ayrıca Elliot Anderson turnuva sırasında takıma katıldı.

Maresca, oyuncuların bu dönemde bir süre dinlenmesinin, sezon boyunca rekabet edebilmelerine yardımcı olacak önemli bir etken olacağını düşünüyor ve maç baskısının sakatlanma ihtimalini artırdığını vurguluyor.

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Oynadığınız maç sayısı arttıkça, sakatlanma ihtimali de yükselir. Bu doğal bir durum; bir sezonda 60 veya 70 maçı sakatlıksız oynamak zor."

İtalyan teknik direktör şunları ekledi: "Bu gerçeğe uyum sağlamamız ve sakatlıkları mümkün olduğunca azaltmaya çalışmamız gerekiyor. Ancak sakatlıkların yaşanmasının futbolun doğal bir parçası olarak kaldığının da farkındayız."