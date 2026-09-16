Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, İngiltere Ligi Hakem Komitesi başkanı Howard Webb'e 3 yıldan fazla süre önce yaşanan tartışmalı bir olayı hatırlatarak, kulübünün geçmiş bir derbide Manchester United lehine verilen bir gol için hâlâ özür beklediğini vurguladı.

Maresca'nın açıklamaları, pazar günü "Old Trafford" sahasında oynanan derbide Erling Haaland'ın Manchester United'a attığı galibiyet golüne eşlik eden tartışmanın ardından geldi. Profesyonel Hakemler Komitesi, Enzo Fernández'in net bir ofsayt pozisyonunda bulunmasına rağmen golün geçerli sayılmasında video yardımcı hakem teknolojisinin hata yaptığını kabul etti.

Komite, bu hata için Manchester United'a resmi bir özür sundu.

Gelmeyen özür

Maresca, iki takımı Ocak 2023'te karşı karşıya getiren ve kendi içinde geniş çapta tartışma yaratan bir hakem olayına sahne olan derbi maçında Pep Guardiola'nın yardımcı ekibinde yer alıyordu.

Bruno Fernandes, Marcus Rashford'un hareketi sırasında ofsayt pozisyonunda bulunmasına ve City savunmasının topu görmesini engellemesine rağmen Manchester United'a beraberlik golünü attı; ardından Manchester City o sezon yoluna devam ederek tarihi bir üçlü kazandı.

Maresca, "The Sun" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "3 yıl önce, ben buradayken, Manchester United karşısında tam olarak aynı şey oldu. Orada derbiyi kaybettik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Eğer hatırlıyorsanız, o gol geçerli bir gol değildi."

Alaycı bir şekilde ekledi: "Ve açıkçası, kimse bizden özür dilemedi. O gol için hâlâ özür bekliyoruz."

Ardından hakem hatalarına ilişkin tutumunu şöyle özetledi: "Bazen işler lehine gelişir, bazen aleyhine. Futbol bu işte."

Maresca hakemliği savunuyor

Manchester City teknik direktörü, gol etrafındaki tartışmanın, yaklaşık 75 dakika on kişiyle oynayan takımının olağanüstü olarak nitelendirdiği performansının önüne geçtiğini düşünüyor.

Şöyle konuştu: "75 dakika on kişiyle oynadığımız bir maçın ardından tek bir olaydan ya da tek bir andan söz etmek bir bakıma üzücü. Performans muhteşemdi."

Profesyonel Hakemler Komitesi, derbide yaşanan hatalar nedeniyle video yardımcı hakem Matt Donohue ve yardımcısı Blake Antrobus'u bu haftaki İngiltere Ligi maçlarından uzaklaştırma kararı almıştı.

Ancak Maresca video teknolojisi ekibini savunarak şöyle dedi: "Video yardımcı hakem için ya da ekranın önündeki kişiler için bu kolay bir iş değil, çünkü 10 ya da 20 saniye içinde karar vermeleri gerekiyor."

Ekledi: "Bazen hata yapıyorlar, ben hata yapıyorum, oyuncular da hata yapıyor. Bunun işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum."

Foden'in kırmızı kartı

Tartışmalı gol, derbideki tek hakem olayı değildi; Phil Foden, ilk yarıda Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'e yaptığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü.

Manchester City, kırmızı kart kararına itiraz etmeme kararı aldı; böylece Foden, aralarında perşembe günü İngiltere Kulüpler Ligi Kupası'ndaki Norwich City maçının da bulunduğu önümüzdeki üç maçta forma giyemeyecek.

Maresca, oyuncunun olay sonrasındaki durumunu şöyle açıkladı: "İlk yarı ile ikinci yarı arasında soyunma odasında çok üzgün ve rahatsızdı, çünkü yaptığı şeyin doğru olmadığını biliyordu, ancak maçtan sonra daha rahat ve mutluydu."

Ekledi: "Pazartesi günü çok iyi durumdaydı. Phil, tepkisinin iyi olmadığını biliyor, ama artık bu iş bitti ve yolumuza devam etmeliyiz."

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