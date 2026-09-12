Maresca: Bu oyuncu Manchester City'ye kazanma zihniyetini getirdi

İtalyan teknik direktör Enzo Maresca, Enzo Fernandez'in Manchester City'ye kazanma zihniyetini getirdiğini ve bunun takım arkadaşlarının kısa sürede hayranlığını kazandığını doğruladı.

Fernandez'in, Premier Lig rekoruna denk düşen ve 125 milyon sterlin karşılığında gerçekleşen rekor bir transferle Chelsea'den Manchester City'ye katılmasının üzerinden henüz iki haftadan az bir süre geçti; ancak Arjantinli oyuncunun takımın soyunma odasındaki etkisi anında hissedildi.

Maresca, "ESPN" ağının öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Takım arkadaşlarının onun hakkında kazanma zihniyeti bağlamında nasıl konuştuğunu görebilirsiniz. Daha önce kazanmış ve nasıl kazanılacağını bilen oyuncuların kadromuzda olması önemli."

City'nin teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Her gün çok sıkı çalışıyor ve nazik bir insan. İyi çalışıyor, ihtiyacımız olan da bu."

Maresca, Chelsea'de bir buçuk sezon boyunca çalıştırdığı Fernandez'i çok iyi tanıyor.

Manchester City'nin teknik direktörü, orta saha oyuncusunun seviyesindeki gelişimi izledi ve onu artık çok daha güçlü bir hücum tehdidi olarak görüyor.

İtalyan teknik direktör şöyle sürdürdü: "Kendini çok geliştiriyor. Belki bizimle geçirdiği son iki yılda daha çok bir hücum orta sahası oldu; oysa geçmişte daha geride bir mevkide oynuyordu."

Ve devam etti: "Ceza sahası çevresinde goller ve asistler bakımından inanılmaz; liderlik bakımından da çok olgunlaşıyor."

Fernandez, Manchester City formasıyla ilk maçına geçen hafta sonu Coventry karşısında alınan galibiyette çıktı; ısınma sırasında Nico O'Reilly'nin sakatlanmasının ardından beklenmedik bir şekilde yedek kulübesinden ilk on bire dahil edildi.

Arjantinli oyuncu, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya karşı alınan galibiyette de forma giydi ve pazar günü Old Trafford'da Manchester United'a karşı oynanacak derbi maçında yerini koruyabilir.

Manchester City, geçen sezon ocak ayında oynanan benzer karşılaşmayı kaybetmişti ve içinde bulunulan hafta sonunda bunu telafi etmeyi hedefliyor.

Bu maç, Maresca'nın Manchester City teknik direktörü olarak yöneteceği ilk Manchester şehir derbisi olacak olsa da, kendisi odağının galibiyetin takım ve taraftarları için ne anlama geldiğine yönelik olduğunu vurguluyor.

Şunları ekledi: "Geçen yılki maç bizim için en iyisi değildi, ancak bu sezon iyi bir maç çıkarmayı umuyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Asıl odak noktası bunun benim ilk derbim olması değil; daha çok takımı, taraftarları ve puan durumunu düşünüyorum."

Şöyle tamamladı: "Kazanırsak bu elbette benim için de iyi olacak, ama kazanmak istiyorum çünkü bu herkes için iyi bir şey."



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