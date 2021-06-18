Marek Hamsik, İsveç-Slovakya maçında nasıl oynadı?

İsveç karşısında 77 dakika sahada kalan Hamsik, oyunuyla göz doldursa da yenilgiye engel olamadı.

Trabzonspor’un yeni transferi Marek Hamsik, Euro 2020’de Slovakya’nın İsveç’e 1-0 yenildiği maça ilk 11’de başladı.

İsabetli pas oranıyla dikkat çeken Hamsik, 60 kez topla buluştu ve 47 isabetli pas verdi. Maçı %92.2 pas isabetiyle tamamlayan Hamsik, bir kez daha orta sahadaki pas trafiğinde kilit rolü üstlendi.

Girdiği tek ikili mücadeleyi kazanan Hamsik, rakip ceza sahasında iki kez topla buluştu. Kaleye gönderdiği tek şutta isabet bulamayan 33 yaşındaki oyuncu, bir de şut pası verdi.

Hamsik, 77. dakikada yerini Augsburg forması giyen Laszlo Benes’e bıraktı.

Slovakya milli takımının formasını 126 kez giyen Hamsik, bu maçlarda 26 gol attı ve 19 asist yaptı.

1 - Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in İsveç - Slovakya maçındaki performansı:



Dakika: 77

Topla buluşma: 60

İsabetli pas: 47

Pas %: 92.2

Şut pası: 1

RCS topla buluşma: 2

Şut: 0/1

Sahipsiz top kazanma: 3

İkili mücadele: 1/1



Rapor. pic.twitter.com/exsIBIghJU — OptaCan (@OptaCan) June 18, 2021

Slovakya liderliği kaptırdı

Turnuvaya Polonya’yı 2-1 yenerek başlayan Slovakya, İsveç yenilgisiyle grupta ikinci sıraya geriledi.

Hamsik, Polonya karşısındaki performansıyla galibiyette önemli pay sahibiydi. 69. dakikada Skriniar'ın attığı golün asistini yapan Marek Hamsik, aynı zamanda üç şutla takımının bu alandaki lideriydi.

İspanya’ya 90 dakika gol izni vermeyen İsveç savunması, Slovakya hücumlarını da ustalıkla durdurmayı başardı. Hamsik bir kez daha pas alışverişinin merkezinde yer alsa da, üçüncü bölgede Polonya maçında olduğu kadar etkili değildi.

Slovakya son maçta grubun iddialı ekibi İspanya ile karşılaşacak.

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