Barcelona ve Juventus'un, Pjanic ile Arthur Melo takasında usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor

İtalya'da savcılık; Barcelona ve Juventus'un, Pjanic ve Arthur Melo takasında usulsüzlük olduğunu düşünüyor.

Barcelona takımı, son dönemlerde kendisini çalkantılı manşetlerin içerisinde buluyor.

Finansal sıkıntılar ve Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin ayrılışı nedeniyle son yıllarda büyük sorunlar yaşayan Barcelona, hem saha içerisinde hem de saha dışında çeşitli problemlerle uğraşıyor.

İspanyol temsilcisi, bazı ekonomik sıkıntılarla uğraşmasının yanı sıra kendisini bir de İtalyan soruşturmasının merkezinde buldu.

Ne konuşuluyor?

İtalya Futbol Federasyonu Savcılığı; Arthur Melo ve Miralem Pjanic transferinde Barcelona ve Juventus arasında kötü niyetli bir takas gerçekleştirdiğini belirledi. Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, savcılık bu iki kulübün yaptığı takası araştırıyor.

2020 yılında gerçekleşen bu trasnferlerde Arthur Melol, Juventus'a 72 milyon euro ve 10 milyon euro'luk ek bir bedelle transfer oldu.

Miralem Pjanic ise Barcelona'ya 60 milyon euro ve 5 milyon euro'luk ek bir bedelle katıldı.

Barcelona ve Juventus arasında gerçekleştirilen bu transferin 'rezil' bir anlaşma olduğu ifade edilirken iki kulübün gerçekleştirdikleri transferde usulsüzlük yaptığı vurgulanıyor.

Pjanic ve Arthur Melo transferlerinin o kadar paraya değmediğini ve her iki oyuncunun da gittikleri kulüplerde başarılı olamadıkları ifade ediliyor.

Miralem Pjanic, Barcelona'da 19 kez forma giyebildi

Bunun en büyük kanıtının ise Miralem Pjanic'in; Barcelona'da sadece 19 lig maçında görev aldığı ve daha sonra Türkiye'ye gitmesi olarak gösteriliyor.

Bu yüzden, İtalyan makamları yasadışı kazançların olduğu 62 transferi incelerken listelerine Vidal ve Pjanic'i de aldılar.

Çıkan usulsüzlük haberlerinden sonra ekonomik sıkıntılarla uğraşan Barcelona'nın, bu konu hakkında ne yapacağı merak edilirken şimdilik beklemede kalacağı belirtiliyor.

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