Teknik direktör arayışlarını sürdüren Tottenham, adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Nuno Espirito Santo ile anlaştı.

Nisan ayında, Lig Kupası finalinden hemen önce Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıklayan Tottenham, Nuno Espirito Santo ile anlaştı.

Portekizli teknik adam, 2020-21 sezonunun sonunda Wolverhampton’dan ayrıldığını açıklamıştı. Tottenham ise bu süreçte birçok adala görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Tottenham, Santo’yu açıkladı

Wolves’ta dört başarılı sezon geçiren Santo, Tottenham ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Portekizli teknik adam, Wolverhampton’daki ilk sezonunda İngiltere Championship’i kazanmıştı. Premier Lig’deki ilk sezonunu ise yedinci sırada tamamlayan Santo, takımına 1980’den bu yana puan tablosundaki en yüksek sıralamayı kazandırmıştı.

Neler söylendi?

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Nuno Espirito Santo, şu açıklamalarda bulundu: “Kaliteli ve yetenekli bir kadroya sahip olduğunuzda taraftarları mutlu etmek istersiniz. Bu görev benim için çok büyük bir gurur, Tottenham’da çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Sezon öncesi antrenmanlar başlar başlamaz sıkı çalışmamız gerekiyor, kaybedecek tek bir günümüz bile yok.”

Kulüp başkanı Daniel Levy ise şunları söyledi: “Bu süreçte gösterdikleri sabırdan ötürü taraftarlarımıza teşekkür ederim.”

“Daha önce hücumcu bir futbol oynayarak özümüze dönmek istediğimi dile getirmiştim ve bu hedef doğrultusunda Fabio Paratici ve Nuno Espirito Santo’nun doğru isimler olduğunu düşünüyorum.”

Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Portekiz ekolünden teknik adamlarla ilgileniyoruz.” açıklamasından sonra Marco Silva, Paolo Fonseca gibi isimlerin ardından akıllara Nuno Espirito Santo da gelmişti. Crystal Palace ile de görüşen ve adı Everton’la da anılan Santo ise yoluna Premier Lig’de devam etme kararı aldı.

Tottenham’ın uzun süren arayışı sona erdi

İki ayı aşkın bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Tottenham, Jose Mourinh’nun ayrılığının ardından Ryan Mason ile anlaşmıştı. Genç antenörün sezonu tamamlamasının ardından Tottenham, oldukça uzun süren bir arayış döneminin içine girmişti.

Bu süreçte bazı önemli teknik adamlarla görüşen Kuzey Londra temsilcisi, bu isimlerle anlaşma sağlayamamıştı.

Inter’den ayrılan Antonio Conte, Tottenham’ın projesine ikna olmadığını öne sürerek gelen teklifi reddetmişti. Roma’dan geride bıraktığımız sezon sonunda ayrılan Fonseca da görüşülen adaylardan biriydi. Ayrıca Tottenham, Gennaro Gattuso ile de görüşmelere başlamış ancak sonrasında vazgeçmişti.

Spurs’ün adı Julian Nagelsmann, Hansi Flick ve Erik ten Hag gibi isimlerle de anılmıştı.

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