Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İngiltere'ye iki gol attığı milli takım forması yapılan müzayedede 7.1 milyon sterlin karşılığında satılarak, spor tarihinin en pahalı koleksiyon ürünü olarak kayıtlara geçti.

Müzayedeyi gerçekleştiren Sotheby's adlı şirket daha önce İngiliz milli futbolcu Steve Hodge'a ait olan formanın tahmini değerini 4-6 milyon sterlin olarak açıklamıştı.

Müzayedenin başlamasından birkaç saat sonra 4 milyon sterlinin üzerine çıkılırken, Maradona'nın futbol tarihinin en ikonik golü olan ve "Tanrı'nın eli" olarak da bilinen golü attığı forma 7.1 milyon sterlin karşılığında alıcı buldu.

Ailesi yalanlamıştı

Maradona'nın forması beyzbol efsanesi Babe Ruth'un bir zamanlar giydiği bir ürün için 2019'da ödenen miktarı geride bıraktı ve spor tarihinin en pahalı koleksiyon ürünü oldu.

Maradona söz konusu karşılaşmada "Tanrı'nın eli" diye açıkladığı unutulmaz golün yanı sıra çok sayıda İngiliz oyuncuyu çalımlayarak, Peter Shilton'u mağlup ederek çok konuşulan bir gole daha imza atmıştı.

Maradona'nın ailesi müzayedede satışa sunulan formanın gerçek forma olmadığı yönünde görüş bildirse de Sotheby's formanın gerçek olduğunu çeşitli teknolojik uygulamalar aracılığıyla ispatlamış ve soru işaretlerini gidermişti.

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