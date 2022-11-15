'Mantıklı ve gerçekçi' - Cristiano Ronaldo, tartışmalı röportajın ardından eski hocası tarafından savunuldu

Son günlerde açıklamaları ile manşetleri süsleyen Cristiano Ronaldo'yu eski teknik direktörü savundu.

Morais, onun 'kutsanmış' olduğuna inanıyor

Real Madrid'de 3 yıl Ronaldo'yu çalıştırdı

Ten Hag'ın en iyi hoca olmadığını ima ediyor

NE OLDU? Real Madrid'de görev yaparken Jose Mourinho'nun asistanlığını yapan Morais, Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı röportajda yaptığı tartışmalı yorumların ardından Ronaldo'ya destek veren ilk futbol adamı oldu. Morais ayrıca Erik ten Hag'ı da hırpaladı ve Hollandalının bu durumda haddini aşmış olabileceğine inanıyor.

NE SÖYLENDİ? Portekizli hoca, A Bola'ya verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söyledi:

"Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak, kutsanmış bir teknik direktör olmaktır. Cristiano, şüphesiz mantıklı ve gerçekçi bir insan.

"Ona 'UFO' demiyorum çünkü o bir insan. O daha çok, tanımlanamayan özelliklere sahip bir insan.

"Özel oyuncuları yönetmek için özel bir hoca olmanız gerektiğine inanıyorum. Özel bir hoca olmak, meydana gelen krizlerle nasıl başa çıkılacağını bilmek anlamına gelir. Olumlu iletişim, güveni yeniden kazanma gibi durumlar, bireylerin kişisel gelişimleri için önemlidir. Yalnızca en iyi hocalar bu durumlarla iyi şekilde başa çıkabilir."

DAHA BÜYÜK RESİM: Morais, şu anda 37 yaşında olan Ronaldo'yu Madrid'deki ilk döneminde 2010 - 2013 yılları arasında üç sezon çalıştırdı. Portekizli o dönemde muhteşem bir performans sergiledi ve Los Blancos adına bu üç yıllık zaman diliminde 168 gol kaydetti.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Forvet, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil etmek için Katar'a gitti. Portekiz, turnuvadaki ilk maçında 17 Kasım'da Gana'yla karşılaşacak.