Mancini'den Balotelli'ye yeşil ışık

İtalya Millî Takımı teknik direktörü Roberto Mancini, Süper Lig'de iyi bir form yakalayan Mario Balotelli'ye kapıları açtı.

Yeni sezon öncesinde yaptığı yıldız transferiyle dikkat çeken Adana Demirspor, sezona beklentilerin uzağında kalan bir giriş yapsa da İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’nın göreve gelmesiyle bir çıkış yakalamayı başarmıştı.

Mavi-lacivertli ekibin yıldız golcüsü Mario Balotelli de bu süreçte performansını yukarı çeken isimlerin başında geldi. İtalyan golcü, son dört maçında dört gol kaydetti.

Hedefi tekrar İtalya Millî Takımı’nda boy göstermek olan Balotelli’ye Roberto Mancini yeşil ışık yaktı.

Neler söylendi?

İtalya ile Euro 2020 şampiyonluğu yaşayan Roberto Mancini, Sport Festival’de yaptığı açıklamalarda tecrübeli golcünün millî formaya dönüşünün kendisine bağlı olduğunu dile getirdi:

“Onunla uzun süre birlikte çalıştım. Kimse bu takımdan dışlanmış değil, İtalya Millî Takımı’nın kapıları her zaman herkes için açıktır, bu tamamen ona bağlı bir durum.”

Montella’nın açıklamaları

La Gazzetta dello Sport’a konuşan Adana Demirspor’un İtalyan teknik direktörü Montella, golcü oyuncunun hayalinin millî formaya tekrar kavuşmak olduğunu açıkladı:

“Balotelli en iyi formunu yakalıyor ve büyük bir hedef doğrultusunda motive oluyor: İtalya Millî Takımı’na tekrar çağrılmak. Bu hayalini gerçekleştirebilmesi için elimden geleni yapacağım.”

“Göreve başladığımdan beri onunla çokça konuştuk. Büyük bir isteği var, iyi çalışıyor ve iyi davranıyor. Henüz %100 formuna ulaşmış değil ama bunu en kısa sürede başarmak ve İtalya kadrosuna girmek istiyor.”

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