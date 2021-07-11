Mancini: “Türkiye maçı zordu ama final bambaşka olacak”

İtalya’nın başarılı teknik direktörü Mancini, Wembley’de oynayacakları Euro 2020 finali öncesinde gergin olmadıklarını dile getirdi.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, 2018 yılının Eylül ayından beri maç kaybetmiyor. Bu akılalmaz istatistiği Euro 2020’de de devam ettiren “Gök Maviler”, turnuvanın en iyi performanslarından birine imza atarak adlarını finale yazdırmayı başardılar.

Ancak ise 55 yıl aradan sonra finale çıkan İngiltere ise maçı kendi sahasında ve çoğunluğu kendi taraftarlarının oluşturduğu tribünlerin önünde oynayacak.

Bu büyük karşılaşma öncesinde Roberto Mancini, sakinliklerini koruduklarının altını çizdi.

Mancini neler söyledi?

Euro 2020’de oynadıklar ilk maç olan Türkiye maçında mı, yoksa Wembley’de oynayacakları final öncesinde mi daha gergin oldukları sorusuna Mancini, şöyle cevap verdi:

“Türkiye maçı zordu ama şimdi bir final maçına çıkacağız. Her şey farklı olacak.”

“Şu anda biraz heyecanlıyım, belki maçtan önce heyecanım daha da artar. Bu karşılaşma benim için çok önemli olacak, oyunculuk kariyerimde kazanamadığım başarıya şimdi ulaşmak istiyorum.”

“Zor bir maç olacağını biliyoruz, ama sakinliğimizi korumalı ve oyunumuza konsantre olmalıyız. Turnuvadaki son maçımızı oynayacağız, bunun da keyfini çıkarmak istiyoruz. 90 dakika iyi bir performans göstermeliyiz.”

“Ciro Immobile, Andrea Belotti, Giacomo Raspadori ve diğer oyuncularımın çıkardığı işten fazlasıyla memnunum. %100’lerinden fazlasını verdiler. Artık işe noktayı koyma vakti geldi, bunun tadını çıkarmak ve sonrasında da tatile gitmek istiyoruz.”

Mancini, İngiltere karşısında tedbiri elden bırakmıyor

11 Temmuz tarihi İtalyanlar için halihazırda önemli bir tarih zira “Gök Maviler”, 1982 Dünya Kupası’nı bu tarihte Doğu Almanya’yı yenerek kazanmışlardı.

Mancini de bunun mevcut jenerasyon için olumlu bir güvence olabileceğini düşünüyor. Ancak İtalyan teknik adam, İngiltere’nin ne kadar tehlikeli bir takım olduğunun da altını çiziyor:

“Umarım bu tarih, İtalyanlar için ikinci bir öneme daha kavuşur. Maçtan sonra taraftarlarımız sevindiğini görmek istiyoruz.”

“İngiltere güçlü bir takım, yedek kulübelerinde de oldukça kaliteli oyunculara sahipler. Raheem Sterling çok süratli bir oyuncu, sadece ona değil sağ kenarda oynayacak oyuncularına da dikkat etmemiz gerekecek. Harry Kane de çok güçlü bir isim, harika bir hücum hattına sahipler.”

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