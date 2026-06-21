Mancini, Inter'i reddetti: "Sözleşmemin uzatılması için Roma ile görüşüyorum"

"Dünya Kupası maçlarını izleyemiyorum, çok acı veriyor": İtalya'nın turnuvaya katılamamasının üzerinden üç ay geçtikten sonra, Gianluca Mancini Zenica'da Bosna'ya karşı yaşananlara duyduğu üzüntüyü gizlemiyor. Futbolcu Mattia Giani’nin ölüm yıldönümü anısına düzenlenen bir yardım turnuvası kapsamında Sky Sport’a konuk olan Roma’nın savunma oyuncusu, İtalya’nın elenmesine yol açan maça ilişkin şu sözleri sarf etti: “Bu acı verici bir durum. Maçları izlemiyorum, turnuvada olamamak çok ağır geliyor.”





"Fazla konuşmayı sevmem ama üç kez üst üste elendiysem, sorun sadece gençler, altyapı veya antrenörlerle ilgili değil, etrafta duyduğum gibi. Bu daha büyük bir sorun. Umarım yıllar içinde, elimizdeki genç oyuncularla Dünya Kupası'nda yeniden başrol oynayabiliriz."

2027’DE SONA ERECEK SÖZLEŞME HAKKINDA - “Görüşmeler devam ediyor, bekliyorum. Yetkililer, menajerim, ben ve kulüp var: konuşuyoruz ve konuşmaya devam ediyoruz. Cevapları bekliyorum, bakalım ne olacak.”





ROMA HAKKINDA - "İnişler ve çıkışlarla dolu olağanüstü bir sezondu, ama uzun bir ligde bu normaldir. Şampiyonlar Ligi’ne katılmamız eksik kalmıştı: yedi yıldır hep bir adım geride kalıyorduk. Bu, bu grubun çalışmalarının taçlandırılmasıdır: kendi oyunumuzu sergilemek, muhteşem bir üçüncü sıraya ulaşmak ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilmek. Verona maçından sonra hemen Şampiyonlar Ligi’nin o melodisini ve göreceğimiz tüm stadyumları hayal ettim. Çok mutluyum ve bu duyguların tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum."