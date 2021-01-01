Manchester City'den 100 milyon sterlin: Guardiola'nın gözdesi

Manchster City Menajeri Pep Guardiola, Aston Villa'dan Jack Grealish'in transfer edilmesini istiyor.

Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish, Manchester City ve Manchester United başta olmak üzere birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester City, İngiliz yıldızı transfer etmeye en yakın kulüp...

Aston Villa ile yaz aylarında 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Grealish için istenen bonservis bedeli 100 milyon sterlin ve bu rakamı ödeyecek birkaç kulüpten biri olan Manchester City diğer takımlardan bir adım önde görünüyor.

İngiltere A Milli Takımı'nın da formasını giyen 25 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola ile çalışmaya sıcak bakıyor.

Öte yandan başarılı menajer de Jack Grealish'in transfer edilmesini özellikle istiyor.

Jack Grealish bu sezon ne yaptı?

Başarılı sol kanat oyuncusu bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde 22 karşılaşmada sahaya çıktı. Bu maçlarda 6 gol atan Grealish, 12 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Jack Grealish'in kariyerinden satırbaşları

2001 yılında Aston Villa'nın akademisine katılan Jack Grealish, 2013 yılında Notts County'e kiralık olarak gönderildi. Burada bir yıl kalan genç oyuncu 2014 yılında geri döndü.

Alt yaş kategorilerinde İrlanda Cumhuriyeti için oynayan Jack Grealish, A Milli Takım seviyesinde İngiltere Milli Takımı'nı seçti.

Hücuma dönük sol kanat oyuncusu İngiltere Milli Takımı'nın formasını üç kez giymeyi başardı.