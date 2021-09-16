Juventus’tan ayrılmasının ardından Manchester United’la anlaşan ve rüya gibi bir başlangıç yapan Ronaldo için her şey dört dörtlük gitmiyor…

Transfer döneminin son günlerinde Juventus’tan ayrılma kararı alan Cristiano Ronaldo’nun adı ilk etapta ciddi şekilde Manchester City ile anılmıştı.

Ancak Sir Alex Ferguson gibi figürlerin devreye girmesiyle birlikte Portekizli yıldız, eski kulübü Manchester United’a dönmüştü.

İlk maçlarında golle başlayan ve Kırmızı Şeytanlar’daki ikinci dönemice rüya gibi bir başlangıç yapan Ronaldo, Manchester’da kırsal bir bölgede yer alan 6 milyon pound değerindeki oldukça lüks bir eve yerleşmişti. Ancak Portekizli yıldız, bölgeden gelen koyun seslerinden rahatsız oldu.

Cristiano Ronaldo ve ailesinin yeni adresi göz kamaştırıyor

Koyunlar Ronaldo’yu bezdirdi

İngiliz basınından The Sun’da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, taşındğı evin yer aldığı bölgeden gelen koyun seslerinden rahatsız oldu ve 3 milyon pound’luk yeni evine taşındı.

Henüz bir hafta önce Manchester’a taşınan Ronaldo ve ailesi, yaşadıkları güvenlik sorunlarından ve koyun seslerinden ötürü kısa süre sonra taşınmak durumunda kaldılar.

Haberde, oyuncuya yakın bir kaynağın şu açıklamalarına yer verildi: “Ronaldo’nun taşındığı ilk ev güzeldi ancak kırsal bir bölgede yer alıyordu ancak sabahları koyunların geldiği bölgeye çok yakındı ve dolayısıyla sesler rahatsız edici olabiliyordu.”

“Ronaldo, gerçek bir profesyonel ve maçlardan sonra dinlenmeye oldukça önem veriyor. Dolayısıyla bu evden taşınmanın en iyi çözüm olacağına karar verdi.”

Ronaldo ve ailesinin yaşayacağı yeni evde ise havuz, sinema salonu ve dört arabalık bir garaj yer alıyor.

Ronaldo Manchester United kariyerine nasıl başladı?

Cristiano Ronaldo, Manchester United’daki ikinci dönemine Newcastle United maçıyla başladı. Efsane isim, takımının 4-1 kazandığı maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’nde ise Manchester United, Young Boys deplasmanına konuk oldu. Ronaldo, bu maçta da bir gol kaydedip takımını öne geçirdi ancak Wan Bissaka’nın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

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