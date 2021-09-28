Manchester United’dan orta sahaya iki aday!

Orta saha hattına takviye yapmak isteyen Manchester United’da iki isim öne çıkıyor.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Jadon Sancho, Raphael Varane ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızları kadrosuna katan Manchester United, uzun vadeli hedeflerini de şimdiden belirledi.

Defansif orta sahadaki kaliteyi ve alternatiflerini arttırmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig’de yıldızını parlatan iki isme yönelmeyi hedefliyor.

Rice olmazsa Phillips

İngiltere basınından Daily Star’ın haberine göre West Ham’ın yıldız ismi Declan Rice’ı uzun süredir takip eden Manchester United, İngiliz oyuncuyu ilk alternatifi olarak belirledi.

Ancak West Ham’ın oyuncu için talep ettiği 90 milyon pound’luk bedeli çok bulan Manchester United, Jude Bellingham yarışını da Liverpool’un önde götürmesi sebebiyle farklı bir isme yönelmeyi hedefliyor.

Habere göre Kırmızı Şeytanlar, Euro 2020’de İngiltere ile iyi işlere imza atan Leeds United’ın orta sahası Kalvin Phillips ile de yakından ilgileniyor.

Geçmiş yıllarda Eric Cantona, Alan Smith ve Rio Ferdinand gibi yıldızlar da Leeds’ten sonra Manchester United forması giymişlerdi.

Phillips’in Leeds United’la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken oyuncunun değerinin 60 milyon pound civarında olduğu tahmin ediliyor.

Manchester United’ı neler bekliyor?

Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’ndeki son iki maçında istediği sonuçları alamayan Manchester United, Aston Villa ve Young Boys’a mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Villareal’le karşılaşacak olan Solskjaer’in öğrencileri, ardından Premier Lig’de 2 Ekim’de Everton’ı ağırlayacak.

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