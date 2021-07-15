Alman teknoloji devi TeamViewer, Manchester United formasının yeni göğüs sponsoru oldu.

Manchester 2020-2021 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıtırken, Alman teknoloji firması TeamViewer ile oldukça büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza atıldığı açıklandı. Bir başka Alman firması Adidas'ın hazırladığı formalara göğüs reklamıyla sponsor olan TeamViewer anlaşma çerçevesinde 276 milyon euro ödeyecek.

2014'te başlayan Chevrolet anlaşmasından bu yana ilk kez yeni bir sponsora sahip olan İngiliz ekibinin bu yeni ortaklığı pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar içerisinde Manchester United'a nefes alma imkanı tanıyacak. Daily Mail'de yer alan habere göre United bu anlaşmayla beş yıl boyunca yılda 55 milyon euro alacak.

Pandemi dönemindeki en büyük anlaşma

Yapılan anlaşma pandemi döneminde bir spor kulübünün yaptığı en büyük sponsorluk anlaşması olarak tarihe geçerken, Barcelona'nın Rakuten ile imzaladığı yıllık 55 milyon euro'luk anlaşma ile benzerlik gösteriyor. Öte yandan bu anlaşma Premier Lig'in en büyük göğüs sponsorluğu anlaşması olarak da şimdiden tarihe geçiyor.

EURO 2020'nin yıldızlarından Paul Pogba, Harry Maguire ve Luke Shaw'ın tanıttığı formalar kısa bir süre içerisinde büyük bir beğeni toplarken, dünyanın dört bir yanında satışa sunuldu. Manchester United'ın sponsorluğun yanı sıra forma satışlarıyla da önümüzdeki sezon büyük bir gelir elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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