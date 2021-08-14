Manchester United'da numara krizi!

İngiliz devinin yeni yıldızı 4 numarayı giymek istedi ancak takımın emektar ismi bu isteği geri çevirdi.

Yeni sezona Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi önemli transferlerle giren ve ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Leeds United'ı 5-1'lik skorla deviren Manchester United'da forma numarası krizi yaşandığı öne sürüldü. İngiliz basınında yer alan habere göre Phil Jones, 4 numarayı Varane'ye vermeyi reddetti.

Real Madrid'den 42 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Varane bu gelişme üzerine 19 numaralı formayı tercih ederken, rotasyonda Varane, Harry Maguire ve Victor Lindelöf'ün gerisinde kalan Jones'un yaşanan bu gelişmenin ardından tepki çektiği tekrar forma şansı bulmasının bir hayli zor olduğunu öne sürüldü.

Jones gidince 4 numarayı alacak

MEN'de yer alan habere göre United ile yaptığı görüşmeler son aşamaya geldiğinde 4 numaralı formayı giymek istediğini belirten Varane, bu gelişmenin ardından büyük bir hayal kırıklığına uğradı. 2011'de Blackburn'den geldiği günden bu yana 4 numarayı giyse de yaklaşık 18 aydan bu yana İngiliz ekibinin formasını giymedi.

Manchester United'daki kontratı 2023'te bitecek olan Jones'a herhangi bir teklif olmadığı belirtilirken, oyuncunun son yıllardaki form düşüklüğü de bu durumda bir hayli etkili. Varane'ın Jones'un önümüzdeki sezonlardaki muhtemel ayrılığı sonrasında Real Madrid'de de giydiği 4 numaralı formaya kavuşması bekleniyor.

Daha fazla okuma