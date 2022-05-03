United'dan ayrılacağı yönündeki dedikodular devam ederken Cristiano Ronaldo, gollerini atmaya devam ediyor.

Ronaldo’nun, önümüzdeki sezon Real Madrid ile yeniden sözleşme imzalayacağı bile yazıldı, ancak onun tüm bu söylentilere kulak astığı pek de söylenemez.

Portekizli süperstar, sezonun 24. ve Premier Lig'deki 18. golünü Brentford karşısında penaltı noktasından kaydetti.

Ronaldo, United'ın Old Trafford'da sezonun son iç saha maçının ardından takım arkadaşlarıyla yaptığı maç sonrası saha turu sırasında televizyon kamerasına henüz işinin bitmediğini söyledi.

Yıldız futbolcunun, iki yıllık Old Trafford kontratında bir sezon daha kaldı, ancak 37 yaşındaki oyuncunun bu yaz United’da kalıp kalmayacağına yeni menajer Erik ten Hag karar verecek.

Şimdiki mevcut menajer Ralf Rangnick ise Portekizli yıldıza güveniyor, ama o da takımın yeni forvet oyuncularına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Ne söylendi?

Portekizli süperstar, Kırmızı Şeytanlar için en iyi performansını sahaya yansıtmaya çalışırken Brentford mücadelesinin ardından henüz kendisi için her şeyin bitmediğini vurguladı.

United’ın yıldızı, Premier Lig mücadelesinde Brentford’u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ettikleri maçın ardından Old Trafford’da seyircilerini selamladı.

Ronaldo, o sırada kameralara döndü ve “İşim bitmedi” diyerek mesajını verdi ve United’da kalmak istediğinin altını çizdi.

Rangnick, Ronaldo için ne düşüyor?

Portekizli yıldız, Alman menajerden tam destek alırken Rangnick, Sky Sports'a şunları söyledi:

“Ronaldo, bizim için hayati bir parça olduğunu yeniden gösterdi. O, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor.

“Ronaldo bir forvet oyuncusu değil ve o pozisyonda oynamak istemiyor.

“Önümüzdeki sezon için birkaç oyuncunun ayrılacağını düşünürsek, kaliteli futbolculara ihtiyacımız olacak.

“Bu yüzden, takıma 2 veya 3 yeni forvet oyuncusu almamız lazım.

"Herkes birlikte çalışırsa United’ı olması gereken yere geri getirebileceğimize kuvvetle inanıyorum.

"Bu altı aydan tamamen memnun değilim. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı beklerdim, hedefimiz buydu."

United taraftarları, kulüp sahipleri Glazers'ın 17. yılını protesto etmek için maçın bitmesine 17 dakika kala sahadan çıkarak tepki göstermeyi planlıyordu.

Ancak, alınan net galibiyetin ardından bu protesto gerçekleşmedi.

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