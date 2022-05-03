FIFA Başkanı Gianni Infantino pazartesi günü Katar'daki göçmen işçiler hakkında tartışmalı yorumlar yaptı ve Dünya Kupası hazırlıkları sırasında bildirilen istismara yönelik onlara iş verilmesinin bile çok önemli olduğunu belirterek şaşkınlık yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir iş konferansında konuşan Infantino, ülkedeki işçiler için güvenlik standartları ve genel koşullar hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

Katar'da son yıllarda stadyumların inşası sırasında binlerce göçmen işçinin öldüğü belirtilirken Uluslararası Af Örgütü'nün, yakın tarihli bir raporu ülkedeki çalışma uygulamalarını “Zorla çalıştırma" olarak nitelendirdi.

Infantino ne dedi?

AP'ye göre Infantino, "Ailem, İtalya'dan İsviçre'ye göç etti. Bu yüzden bu durumu iyi bilirim. Birine zor koşullarda iş verdiğinizde, ona onur ve gurur vermiş olursunuz. Dolayısıyla, bu durum bile onlar için onur ve gururdur" dedi.

FIFA başkanının diğer tartışmalı yorumları

Bu yılın başlarında Infantino, Avrupa Konseyi Meclisi'nde tartışmalı bir konuşmada Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinin Afrikalı göçmenlerin denizde ölmesini engelleyebileceğini öne sürdü.

“Afrikalılara umut vermek için tüm dünyayı [futbola] dahil etmenin yollarını bulmalıyız, böylece belki daha iyi bir yaşam bulmak için Akdeniz'i geçmelerine gerek kalmaz, daha büyük olasılıkla denizde ölüm olmaz.

“Onlara onur vermek için fırsatlar vermeliyiz. Hayırseverlikle değil, dünyanın geri kalanının katılmasına izin vererek. Belki de her iki yılda bir Dünya Kupası'nın düzenlenmesi sorunlarımıza cevap olmayabilir. Bunu tam olarak bilmiyoruz, ancak tartışmaya sunacağız.”

Infantino daha sonra bu sözler için özür diledi. Sözlerinin yanlış yorumlandığını ve bağlamdan çıkarıldığını iddia etti.

Katar protestoları

Birkaç milli takım, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesine karşı, işçilerin istismar edildiği iddialarını öne sürerek protestolar düzenledi, ancak nitelikli takımlardan hiçbiri etkinliği boykot edeceklerini söylemedi.

Geçen ay Hollandalı Teknik Direktör Louis van Gaal, Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasını "saçma" olarak nitelendirdi.

"FIFA'nın, orada futbolu geliştirmek istediğini söylediği bir ülkede oynuyoruz. Bu saçmalık, ama önemli değil. Bu parayla ve ticari çıkarlarla ilgili bir durum. FIFA’da önemli olan bu.”

İngiltere Milli Takımı Menajeri Gareth Southgate de Katar'ın LGBTQ+ konularındaki duruşunu sorgularken, "İşçilerin hakları, yaşadıkları koşullar ve bu alanlar hakkında açıkça devam eden endişeler var" diyerek konuya değindi.

Buna karşılık, 2022 Dünya Kupası CEO'su Nasser Al Khater, "Southgate gibi çok fazla etkisi olan ve söylediklerini dinleyen büyük bir kitleye sahip biri, sözlerini çok dikkatli seçmeli" diyerek cevap verdi.

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