Portekizli süperstar ile Hollandalı menajerin arasında soğuk rüzgârlar esiyor.

Cristiano Ronaldo, yeni menajeri Erik ten Hag yönetimindeki ikinci maçında Manchester United'ın Brentford'da 4-0 kaybetmesini engelleyemedi.

Portekizli forvet, son düdükten sonra gözle görülür bir şekilde hüsrana uğradı ve United taraftarlarını alkışlamadan tünelin yolunu tuttu.

Ronaldo, maçın ardından son derece üzgün görünüyordu.

Hollandalı menajer, yüzünde dalgın bir ifadeyle sahaya bakarken Ronaldo, taç çizgisinde duran Ten Hag'ı görmezden gelerek selam vermedi.

Portekizli yıldızın, bu hareketiyle hocasını herkesin önünde küçük düşürdüğü konuşuldu.

İkili arasında soğuk rüzgârlar estiği, maçın sonundaki vücut dillerinden net bir şekilde anlaşıldı.

Ne söylendi?

United efsanesi Neville, maçın ardından eski takımını çok sert bir şekilde eleştirdi:

"Bu oyuncular, 12 aydır onların hikayesini anlattık. Aynı insanlar hakkında sürekli aynı şeyleri söylüyoruz.

"Manchester United'ın açık kalp ameliyatına ihtiyacı olduğunu söyleyen Ralf Rangnick değil miydi?

"Bu kulübü yönetecek adam oydu, bu yüzden onu dinlemediler ya da oyuncuları kulübe getirme konusunda tamamen yetersizler.

"United taraftarları, öfkesine her zaman para ve harcama yoluyla cevap verdi."

Neville, "Parayı harcayamıyorlar ve bu, çok büyük bir problem. Devre arasında dedim, eğer o performansı izleyen bir oyuncuysan ne düşünüyorsun?

"Hayatımdaki en büyük şey ve onları desteklemekten daha fazla gurur duyamazdım, ama şu anda gerçekten çaresizim.

"Liderlik yok, ses yok, bireysel oyuncuları veya menajeri suçlayamazsınız. Yukarıya bakmalısınız, en tepeye bakmalısınız.

"Ama bir aile var. Amerika'da çalışanların tüm darbeleri almasına izin verenler var ve bu affedilemez.

"Joel Glazer yarın uçağa binmeli, Manchester'a gitmeli ve herkese futbol kulübüyle ilgili planının ne olduğunu söylemeli" dedi.

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GOAL bu yazın başında, Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için başka bir takıma transfer olmak istediğini aktardı.

37 yaşındaki oyuncunun hala oyunun en üst seviyesinde rekabet etmeye istekli olduğunu doğruladı.

Ronaldo'nun United'ın son yenilgisinden sonra, iki maçın ardından Premier Lig'in dibinde kalmasına neden olan vücut dil hiç de iyi görünmedi.

Portekizli yıldızın, kulüpteki geleceği belirsizliğini korurken şu anda nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

Ancak, alınan kötü sonuçların ardından Kırmızı Şeytanlar'da devam etme olasılığı her geçen gün biraz daha zor görünüyor.

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