Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo: "Kızımın hasta dedim, benden şüphe ettiler"

Sezon başındaki yokluğunun nedenini açıklayan Portekizli yıldız, Manchester United yönetiminin tutumunu eleştirdi.

Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı özel röportajın bir başka bölümü daha yayınlandı. 37 yaşındaki oyuncu bu kısımda, sezon başındaki yokluğunun yeni doğan kızının hastalığından kaynaklandığını açıklıyor.

Portekizli, daha da ileri giderek kulüpteki yetkililerin onun yokluğunun sebebinden şüphe duyduğunu belirtiyor.

Ne söylendi?

Ronaldo, Talk TV'den Piers Morgan Uncensored'a yaptığı açıklamada kızının hastalığından bahsetti.

Ardından Morgan'ın, 'Sana inandılar mı inanmadılar mı?' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Manchester United'ın yöneticisi ve başkanıyla konuştum. Benden şüphe ettiler. Bakın ben asla futbolu, ailemin sağlığına değişmem.

"Ancak benim sözümden şüphe ettiler ve bu beni gerçekten incitti."

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Ronaldo, United'ın yeni menajeri Erik ten Hag yönetimindeki sezon öncesi hazırlık kampının büyük bölümünü kaçırdı.

37 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi son hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya karşı 45 dakika oynadı.

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Ronaldo'yu ne bekliyor?

United, pazartesi günü erken saatlerde Ronaldo'nun röportajıyla ilgili bir bildiri yayınladı ve açıklamada, Dünya Kupası'nın ardından konuyla ilgilenileceği bildirildi.

37 yaşındaki oyuncunun geleceği muhtemelen Katar'daki turnuvadan sonra belli olacak.