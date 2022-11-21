Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo: "İstediğim zaman konuşurum!"
Beş Ballon d'Or sahibi, Manchester United'da sinir bozucu şekilde yedek kaldı ve ardından yönetim kuruluna, teknik direktör Erik ten Hag'a ve eski oyuncularını hedef aldığı röportaj ile dünyayı şok etti.
Portekizli yıldız görünen o ki Old Trafford'daki ikinci döneminde ifşalarını sona erdiriyor.
Bu arada, söz konusu röportajın zamanlamasının, Dünya Kupası'nda Portekiz Millî Takımı'nı etkileyip etkilemeyeceğine dair sorular soruluyor.
Ne söylendi?
Özür dilemeyen Ronaldo, Katar'daki basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolaydır. Bazen gerçekleri yazarsın, bazen yalanları. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. İstediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor.”
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2022-23 sezonunda kulüp düzeyinde sadece üç golü bulunan Ronaldo, gazetecilerin röportajla alakalı yorumları sormayı bırakmasını talep etti. Ronaldo ayrıca kendisini "kurşun geçirmez" ve "demir kaplı" olarak tanımlamadı.
Üç fotoğrafta hikâye:
Ronaldo'yu ne bekliyor?
United hâlâ Ronaldo ile ilgili ne yapacağına karar verme aşamasında. Yazın bitecek olan sözleşmenin daha erken feshedileceğine dair söylentiler var.
Bu arada Portekiz, perşembe günü Gana ile oynayacağı maçla 2022 Dünya Kupası'na başlayacak.
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