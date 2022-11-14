Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı yaşı açıkladı

Son zamanlarda saha dışı olaylarla manşetlerde olan Portekizli süperstar, futbola veda edeceği zamanı açıkladı.

Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce verdiği röportajla gündeme oturdu.

The Sun'a konuşan Portekizli; Erik ten Hag'dan Wayne Rooney,'e, Ralf Rangnick'ten Alex Ferguson'a kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ronaldo ile röportajı gerçekleştiren gazeteci Piers Morgan, yıldız futbolcunun futbolu ne zaman bırakacağını kendisine açıkladığını aktardı.

Ne söylendi?

Morgan, gündemi sallayan röportajın ardından şu yorumu yaptı:

"Cristiano Ronaldo, 40 yaşına geldiğinde emekli olmak istiyor. Bana böyle söyledi."

Ronaldo'yu ne bekliyor?

40 yaşına kadar futbol oynamayı sürdüreceğini açıklayan Manchester United'ın yıldızı, buna göre üç sezon daha yeşil sahalarda olacak.

Şu anda 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil etmek için Katar'da olan Ronaldo'yu, turnuvadan sonra büyük bir zorluk bekliyor.

Zira Portekizli yıldız, verdiği röportajda Manchester United Menajeri Erik ten Hag'a saygı duymadığını ve kulübün kendisine ihanet ettiğini açıkladı.

Kulübün ve Hollandalı menajerin, bu röportajın ardından nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.