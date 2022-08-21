Portekizli yıldız, kendisine yönelik arkası dolu olmayan eleştirilerden sıkılmış gibi görünüyor.

Bruno Fernandes, geçen hafta Manchester United'ın Brentford'da 4-0'lık yenilgisinin ardından Aston Villa'nın eski golcüsü Gabriel Agbonlahor'un eleştirilerine yanıt verdi.

Portekizli oyuncunun kötü performansının ardından Agbonlahor, "Cinayetten paçayı sıyırdığını" öne sürdü ve onu, kötü bir takım arkadaşı olarak nitelendirdi.

Fernandes, bu söylemlere cevap verirken eski takım arkadaşı Juan Mata'dan bir destek mesajı aldığını da açıkladı.

Fernandes, Agbonlahor'a ne yanıt verdi?

Portekizli yıldız, Agbonlahor'un sözleri sorgulandığında ELEVEN'a şunları söyledi:

"Bu beni çok endişelendiren bir şey değil. 'Sen, benim kim olduğu biliyor musun?' Bilmiyor, çünkü benimle hiç oynamadı."

27 yaşındaki oyuncu, Mata'nın nazik sözleri hakkında ise şunları ekledi:

"Daha dün benimle bu röportaj hakkında konuşan karıma söyledim ve 'Beni ne sakinleştirir biliyor musun?' dedim.

"Daha iki gün önce dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Juan Mata bana, 'Futbolda tanıdığım en iyi insanlardansın. Bu dürüstlükle ve çalışma yeteneğinle kendin olmaya devam et

et' dedi.

"O, beni tanıyor. Beni tanımayan birisinin hakkımda söylediği şeyler çok da önemli değil.

"Ben, tanımadığım insanlar hakkında konuşmuyorum ve insanların da böyle yapmasını istiyorum."

Klopp, Agbonlahor'un yorumları hakkında ne dedi?

Liverpool patronu Jurgen Klopp, Agbonlahor'un pazartesi günü talkSPORT'ta Premier Lig'de Old Trafford'a yapacakları büyük maç öncesinde Fernandes ve United'ı savunduğu için şaşkına döndü.

Alman teknik direktör, Liverpool'a karşı oynadığı son maçında İngiliz eski oyuncunun bir "zihniyet canavarı" olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Ve ekledi: "Aramaya yakındım! Ona 'Oyuncu olduğunu tamamen unuttun' demek için neredeyse arayacaktım.

"İnanılmazdı ve eğer eski oyuncular böyleyse, diğer her şeyin nasıl gittiğini hayal edebilirsiniz.

"Şimdi kendinize 'Böyle bir durumda nasıl tepki vermek isterdiniz?' diye sormanız gerekiyor.

"Sadece mücadele etmek istiyoruz. Karşı taraftan da beklediğimiz şey bu.”

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