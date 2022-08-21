Milli futbolcu ile Hırvat teknik direktör arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Marsilya’nın Fransa Ligue 1’de sahasında Nantes’ı ağırladığı maçta Igor Tudor ile Cengiz Ünder arasında ilginç bir olay yaşandı.

Velodrome Stadyumu’nda 10 kişi kaldığı maçı 2-1 galibiyetle tamamalayan Marsilya’da Cengiz, sonradan dahil olduğu oyunda sadece 18 dakika kalabildi ve ardından hocası tarafından çıkarıldı.

Cengiz, karşılaşmadan çıkacağını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşarken Tudor oldukça öfkeli görünüyordu.

Ne yaşandı?

Marsilya ile Nantes arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Dakikalar 70’i gösterdiğinde, Chancel Mbemba’nın golüyle Marsilya öne geçerken 76. dakikada Samuel Gigot’un kırmızı kart gördüğü pozisyonda Nantes penaltı kazandı.

Penaltıda, topun başına geçen Ludovic Blas, 78. dakikada Nantes adına beraberlik golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 82. dakikası oynanırken Nicolas Pallois’in kendi kalesine attığı golle Marsilya bir kez daha üstünlüğü yakaladı.

Bu golden sadece bir dakika sonra Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, şok bir hareketle 65. Dakikada oyuna aldığı Cengiz Ünder’i 83. dakikada oyundan çıkardı.

Cengiz ne yaptı?

Oyundan alınan Cengiz Ünder, bir türlü oyundan çıkacağına inanamadı, ancak Tudor, sinirli hareketlerle Cengiz Ünder’e oyundan çıkması gerektiğini işaret etti.

Morali oldukça bozulmuş olduğu gözlenen Cengiz’i takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Ardından, Marsilya tribünleri de alkışlarla milli futbolcuya destek oldu.

Üzüntüsü geçmeyen Cengiz, yedek kulübesine gitmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmeyi tercih etti.

Mücadelede başka gol olmadı ve Marsilya ile Nantes arasında oynanan maçı Cengiz Ünder’in ekibi 2-1 galip tamamladı.

Marsilya, aldığı bu galibiyetle Ligue 1’de puanını 7’ye çıkarırken Nantes 2 puanda kaldı.

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