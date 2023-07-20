Bruno Fernandes, Erik ten Hag'ın tercihi ile Manchester United'ın yeni kaptanı ilan edildi.

Fernandes, United'ın yeni kaptanı

Maguire'ın kol bandı geçen hafta alındı

Portekizli orta saha oyuncusu geçen sezonun büyük bölümünde kaptanlık pazubendini takmıştı

NE OLDU? Manchester United, Bruno Fernandes'in önümüzdeki sezon için kulübün kaptanı olacağını resmen bildirdi. Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Harry Maguire'ın oynamadığı maçlarda İngiliz stoperin yerine sezonun büyük bölümünde kol bandını takmıştı.

BÜYÜK RESİM: Geçen hafta Maguire, Erik ten Hag tarafından kendisine artık kulübün kaptanı olmadığının söylendiğini açıkladı , bu yaz acımasız tarafını gösteren United menajeri oldukça büyük bir karar verdi. Fernandes, United'ın Liverpool'a 7-0 yenildiği karşılaşmanın ardından şiddetle eleştirilmişti, Ancak sahada gerçek bir liderlik göstererek bu eleştirilere karşılık verdi ve United'ın ligi üçüncü bitirmesine, bununla birlikte FA Cup finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Fernandes ayrıca hemen hemen her maçta oynadı ve oldukça çabaladı.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızı Şeytanlar, sezon öncesi hazırlık kampı için geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. United, cumartesi günü New Jersey'de Arsenal ile karşılaşmaya hazırlanıyor.