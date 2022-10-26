Antony, Manchester United'dan takım arkadaşı Casemiro'yu kulübün yeni "bekçi köpeği" olarak nitelendirdi.

Real Madrid'den 70 milyon sterlin karşılığında (79 milyon dolar) transfer edilen Casemiro'nun takıma girmesi ve çevresine uyum sağlaması biraz zaman aldı.

Bununla birlikte Brezilyalı orta saha, şu anda oyundaki en iyi defansif orta saha oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.

Tecrübeli futbolcu, Tottenham ve Chelsea'ye karşı sergilediği etkileyici performanslarla Erik ten Hag'ın kadrosunda hayati bir önem taşıdığını kanıtladı.

Yakın arkadaşı ve vatandaşı Antony de Casemiro'nun Old Trafford'daki performansından etkilendi.

Ne söylendi?

Brezilyalı kanat oyuncusu, Manchester United'ın resmî internet sitesine verdiği demeçte şunları söyledi:

"Casemiro ciddi bir profil. Onun, orta sahadaki bekçi köpeğimiz olduğunu söyleyebilirim. O saçma sapan bir adam."

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Casemiro, Chelsea maçının son dakikalarında kafayla ağları havalandırarak takımına bir puanı kazandırdı ve United'daki ilk golünü kaydetti.

Ancak taraftarlara, rakip yarı alanda kendisinden çok fazla bir şey beklememelerini iletti. Tecrübeli oyuncu, kısa süre önce United Review'a şunları söyledi:

"Herkes işimi biliyor. Benim rolüm savunmada takım arkadaşlarıma yardım etmek ve topu arkadan kaliteli bir şekilde çıkarmak.

"Her şeyden önce savunma yapıyorum ve takımda dengeyi sağlıyorum. Tabii ki burada bir gol atmak güzel ama işimi yapmak ve iyi savunmak her şeyden önce gelir."

Casemiro'yu ne bekliyor?

Manchester United, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff'i konuk edecek. Casemiro, son dönemdeki iyi formunu Avrupa Ligi'nde de sürdürmeyi umuyor.