Manchester United yeni teknik direktörü Michael Carrick yönetiminde ilk transfer hedefini belirledi

Manchester United, bu ayın başında teknik direktör Ruben Amorim ile yollarını ayırmasının ardından kadrodaki Portekizli oyuncu sayısını azaltmış olsa da, transfer planlarında Ruben Neves için geri adım atmış değil. İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu için önemli bir fırsat yakalamış durumda.

Geçici teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki ilk maçında Manchester City’yi mağlup eden Manchester United, Premier League’de yeniden ivme kazanırken Şampiyonlar Ligi potasını da tekrar zorlamaya başladı.

Şu anda Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal forması giyen Neves’in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. AS’nin Sport Witness aracılığıyla aktardığı bilgilere göre Suudi kulübü, oyuncuyu yeni bir sözleşmeyle takımda tutmak istiyor. Ancak Neves’in bu teklife sıcak bakmaması halinde, Al Hilal’in oyuncuyu kış transfer döneminde elden çıkarmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Bu durum, Manchester United’ı transfer yarışında avantajlı konuma getiriyor. Aynı zamanda Real Madrid de oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alsa da, kulüp başkanı Florentino Pérez’in sezon ortasında transfer yapmaya mesafeli yaklaşması, İngiliz ekibinin elini güçlendiriyor.

Premier Lig tecrübesi öne çıkıyor

28 yaşındaki orta saha, Wolverhampton Wanderers formasıyla altı sezon boyunca Premier League’de istikrarlı performanslar sergiledi. Kariyerine genç yaşta Porto’da başlayan Neves, Şampiyonlar Ligi’nde kaptanlık yapacak kadar erken bir liderlik sorumluluğu üstlendi.

Wolves kariyerinde her sezon en az 33 maça çıkan Portekizli oyuncu, özellikle uzaktan attığı şık gollerle tanındı ve Premier League’in en güvenilir orta sahalarından biri olarak öne çıktı.

63 kez Portekiz Milli Takımı formasını giyen Neves, oyun kurma becerisi, sertliği ve üst düzey maç tecrübesiyle United orta sahasındaki birçok soruna doğrudan çözüm olarak görülüyor. Manchester derbisindeki galibiyette orta saha performansı belirleyici olurken, Kobbie Mainoo’nun enerjisi ve Casemiro ile uyumu dikkat çekti.

FourFourTwo’nun değerlendirmesine göre, Neves’in özellikle ocak ayında uygun bir bedelle kadroya katılması, Manchester United için hem kısa hem de orta vadede son derece akılcı bir hamle olabilir.