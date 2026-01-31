Manchester United yeni teknik direktörü için kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazır

Manchester United, yaz transfer dönemine damga vurabilecek bir hamle için kolları sıvadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig rakibi Brighton and Hove Albion’un yıldız orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı transfer etmek için yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

Old Trafford ekibi, Pazar günü Fulham’ı konuk edeceği Premier Lig karşılaşması öncesinde gündemi sarsan bu iddiayla dikkat çekti.

Michael Carrick’in ay başında geçici teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Manchester United, Manchester City ve Arsenal karşısında aldığı galibiyetlerle yeniden ivme kazandı. Carrick, Fulham maçıyla birlikte bu çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

Kulüp rekoru kırılacak

TEAMtalk’in haberine göre Manchester United yönetimi, orta sahayı uzun yıllar sırtlayabilecek bir isim olarak gördüğü Baleba için kulüp transfer rekorunu kırmaya hazır. Henüz 21 yaşında olan Kamerunlu futbolcu, hem fiziksel gücü hem de top kullanma becerisiyle Premier Lig’de kısa sürede dikkat çekti.

Brighton cephesi ise oyuncunun sözleşmesi ve yaşı nedeniyle oldukça güçlü bir pazarlık konumunda bulunuyor. Baleba’nın Afrika Uluslar Kupası’nda Kamerun Milli Takımı formasıyla sergilediği performans da, United’ın ilgisini daha da artırmış durumda.

Manchester United’ın bu transferi gerçekleştirmesi halinde, Baleba kulüp tarihinin en pahalı orta saha transferlerinden biri olacak. Yaz aylarında kadrosunu köklü şekilde yenilemeyi planlayan İngiliz devi, bu hamleyle orta sahada yeni bir lider yaratmayı amaçlıyor.