Manchester United yaz transfer döneminin en büyük imzasını 82 milyon euroluk bonservisle attıracak

Kamerunlu yıldızın bu hafta sonu sağlık kontrolüne girmesi bekleniyor ancak Leeds maçına yetişemeyecek.

Manchester United, Brentford'un Kamerunlu yıldızı Bryan Mbeumo'yu kadrosuna katmak için 70 milyon sterlinlik (yaklaşık 82 milyon euro) yeni bir teklif sundu. Bu teklif, daha önce reddedilen 62,5 milyon sterlinlik önerinin ardından geldi ve United cephesi artık bu transferin nihayete ermesini bekliyor.

Brentford’a ilk iki teklifi geri çevrilen Kırmızı Şeytanlar, şimdi 65 milyon sterlin garanti ücret ve 5 milyon sterlin bonus içeren bir anlaşma ile masaya döndü. Manchester United’ın bu hamlesi, Mbeumo’nun Old Trafford’a taşınma isteğini kamuoyuna açıkça belli etmesiyle birlikte geldi.

Mbeumo’nun Leeds maçına yetişmesi zor

Transferin bu hafta içerisinde tamamlanması halinde 25 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi gerekecek. Ancak United’ın cumartesi günü Leeds ile Stockholm'de oynayacağı hazırlık maçına kadar işlemlerin tamamlanması beklenmiyor. Yine de, yaz döneminin en uzun süren transfer dosyalarından biri olan bu anlaşma sonuçlanırsa, Mbeumo’nun gelecek hafta başlayacak ABD kampına dahil edilmesi planlanıyor.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Bryan Mbeumo; Matheus Cunha ve genç savunmacı Diego Leon’un ardından Manchester United’ın bu yaz gerçekleştirdiği üçüncü transfer olacak. Kulüp, toplamda sadece bu iki oyuncuya 130 milyon eurodan fazla harcama yaptı.

United hücumda sorun yaşıyordu

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 44 gol atarak küme düşmeyen takımlar arasında en az gol kaydeden ekip olan Manchester United, hücum hattını güçlendirmek için acil bir arayışa girmişti. Teknik direktör Ruben Amorim’in 3-4-2-1 sisteminde 10 numara pozisyonları için ideal isim olarak görülen Mbeumo, geçen sezon Premier Lig’de Brentford formasıyla 20 gole imza attı.

United Futbol Direktörü Jason Wilcox ve kulüp yönetimi, Premier Lig’i yakından tanıyan, dinamik yapısı ve skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mbeumo’nun bu problemi çözebileceğine inanıyor.

Mbeumo’nun yükselişi

Bryan Mbeumo, 2019 yılında Brentford’a sadece 5,8 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. O zamandan bu yana 242 maçta 70 gol atan Kamerunlu oyuncu, Premier Lig’de ise 136 maçta 42 gole ulaştı. Bu istatistiklerle ligin en etkili hücumcularından biri haline geldi.

Mbeumo’nun bu gelişiminde önemli pay sahibi olan Thomas Frank ise geçtiğimiz ay Tottenham’ın başına geçmişti. Tottenham da eski oyuncusu ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyordu. Ayrıca Arsenal ve Newcastle United da Mbeumo için girişimde bulunmuştu.

Ferdinand: “Bu transfer olmazsa United rezil olur”

Manchester United’ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, kulübün bu transferi sonuçlandıramaması durumunda itibar kaybedeceğini savundu. Kendi podcastinde konuşan Ferdinand, “Bu iş fazla uzadı. Eğer transfer penceresi kapanmadan bu hamle gerçekleşmezse, United adına büyük bir utanç olur. Alternatif bir isim bile gündeme gelmiş değil” dedi.

Brentford, haftanın başında antrenmanlara dönüş görüntülerini yayınlamış, Mbeumo’nun kameralara gülümseyerek yansıyan halleri ise transfer söylentilerine rağmen oyuncunun profesyonelliğini sürdürdüğünü göstermişti.