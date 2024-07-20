Manchester United, PSG'nin genç yeteneği Xavi Simons'u transfer etmek için Bayern Münih ile yarışıyor.

Premier Lig'de eski günlerine dönüş hazırlığı yapan Manchester United, Paris Saint-Germain'in (PSG) Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons'u transfer etmek isteyen devler kervanına katıldı. Genç oyuncu, Euro 2024'te Hollanda formasıyla gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekti ve RB Leipzig'de kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından büyük ilgi topladı.

United teknik direktörü Erik ten Hag, PSG'nin genç yeteneğine hayranlık duyuyor. Simons'un hem merkez orta sahada hem de kanatlarda oynayabilme yeteneği, onu takım için aranan bir oyuncu yapıyor.

Ancak bu transferin gerçekleşmesi kolay olmayabilir. PSG'nin, Hollandalı oyuncu için geçen yaz yapılan 42 milyon sterlinlik (50 milyon euro) teklifi reddettiği bildiriliyor ve Avrupa Şampiyonası'ndaki performansının ardından değerinin daha da arttığı düşünülüyor. Ayrıca, Bayern Münih'in oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığına dair haberler, United'ın işini zorlaştırıyor.

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Geçen sezon Leipzig'deydi

Genç oyuncu, geçen sezon PSG'ye yeniden katılmadan önce RB Leipzig'de kiralık olarak forma giymişti.

Bununla birlikte, PSG'nin Manuel Ugarte için Manchester United ile 60 milyon sterlinlik (70 milyon euro) bir anlaşma üzerinde çalıştığı biliniyor.

Bu, Simons'un Old Trafford'a katılma ihtimalini artırabilir. Simons, 2022-2023 sezonunda PSV Eindhoven'da Ruud van Nistelrooy yönetiminde kiralık olarak oynadı ve şimdi Van Nistelrooy'un Erik ten Hag'ın ekibine katılmasıyla United'a geçme olasılığı daha da kuvvetleniyor.

Ugarte de gündemde

Öte yandan, Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'nin transferi için de çalışmalar sürüyor. United, Uruguaylı oyuncu konusundaki çabalarını sürdürüyor ve Leny Yoro'nun transferini duyurduktan sonra Ugarte için de adımlarını hızlandırıyor.

Ugarte, Yoro ile aynı menajerle çalışıyor ve sözleşme şartları üzerinde anlaşma sağlanmış durumda. Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Ugarte, United'ın Şampiyonlar Ligi imkanı sunamamasına rağmen takıma katılmak istiyor.

Ancak, Mail Sport'un anladığına göre, iki kulüp arasında şu an için bir anlaşma yok ve PSG, oyuncuyu 59 milyon sterlinden (69 milyon euro) daha düşük bir fiyata satmayı düşünmüyor. 23 yaşındaki oyuncu, geçen yaz Sporting Lizbon'dan Paris'e 42 milyon sterlinlik bir anlaşmayla transfer oldu ve PSG, genç oyunculardan oluşan bir takım kurma hedeflerine uygun olan bu oyuncuyu satmak konusunda kararsız.