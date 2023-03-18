Gelecek yaz kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Napoli’nin golcüsünü gözüne kestirdi.

Ünlü gazeteci Florian Plettenberg, Napoli formasıyla Serie A’da fırtına gibi esen Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in gelecek yaz Manchester United forması giyebileceğini söyledi.

Bu sezon Serie A’da çıktığı 28 maçta 23 gol atan ve beş de asist yaparak takımının zirvede yer almasında başrolü oynayan Osimhen’in United’ın ilk hedefi olacağı belirtildi.

SKY Sport Almanya’ya konuşan Plettenberg, “Manchester United, Osimhen’i gerçekten istiyor. Osimhen’in alternatifi ise Kolo Muani ancak Osimhen için her şeyi yapacaklar” dedi.

Napoli 150 milyon euro istiyor

Oldukça güçlü fiziğiyle dikkat çeken ve savunma arkasına koşularıyla da etkili olan Osimhen şu anda kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Napoli’nin yıldız oyuncu için en az 150 milyon euro istemesi bekleniyor.

Daha önce yaptığı açıklamada kariyerinin ilerleyen bölümünde Premier Lig’de oynamak istediğini açıklayan Osimhen, daha önce Wolfsburg formasıyla Bundesliga’da, Sporting Charleroi formasıyla Belçika Ligi’nde ve Lille formasıyla Ligue 1’de boy göstermişti. 2020-2021 sezonundan bu yana Napoli’de oynayan Osimhen, takımıyla çıktığı 89 maçta 51 gol attı.